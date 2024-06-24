拜登當選股市崩？2020拜川辯論兩人都預測失準 本周交鋒再戰

華爾街日報回顧拜登（右）與川普（左）在2020年選戰辯論發現，當時兩人對彼此的預測都失準。（美聯社）

2024年總統大選首場電視辯論將在美東時間6月27日晚上9時舉行，由有線電視新聞網（CNN）在關鍵州喬治亞首府亞特蘭大主辦，華爾街日報回顧拜登 與川普 上屆選戰辯論發現，當時兩人對彼此的預測都沒有發生。

川普在上次辯論中定調股市是美國經濟成功與否的指標，「他們說如果我當選，股市就會繁榮，」他在2020年10月辯論說，「如果拜登當選，股市將會崩盤」。

結果證明川普錯了，拜登擔任總統期間，美國道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）首次突破40000點。

倒是目前美國選民最關注、拜登政府最頭痛的議題之一通貨膨脹，從未出現出現在當年辯論。

拜登對川普的預測也失靈，誤以為川普會坦然接受選舉成敗。拜登在2020年辯論說：「我會接受結果，川普也會。」

但是當時川普態度顯得更為謹慎，他說：「如果我發現成千上萬選票被操縱，我不會同意。」儘管川普沒有證據支持這項說法。

最終證明，川普從未接受2020年大選結果，更因為試圖推翻選舉遭聯邦大陪審團及喬治亞州起訴。

另一方面，報導回溯拜川往年交鋒指出，川普偏好將自己塑造成局外人，經常打斷對手發言以打亂其節奏；至於拜登則偶爾顯得尖酸刻薄，而且喜歡對著鏡頭說話。重點是兩人都會自顧自當起辯論主持人向對方提問。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點