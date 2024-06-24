拜川將辯論 美國新民調稱川普領先拜登10百分點

美國總統拜登（左）預計在11月總統大選對上前總統川普（右）。（美聯社）

美國今年總統大選首場電視辯論會預定27日舉行，美國民調 公司拉斯穆森報告21日公布民調顯示，篤定獲共和黨提名的前總統川普 領先現任民主黨籍總統拜登 高達10個百分點。但也有美媒6月中旬民調顯示，拜登以2個百分點領先川普。民調分析網站FiveThirtyEight則指出截至23日，拜登已扭轉先前落後局面，小贏川普0.4個百分點。

美國右翼媒體布萊巴特新聞網21日報導，拉斯穆森報告民調顯示若第三方參選人參戰，川普以46%的支持率領先拜登的36%。獨立參選人小羅勃．甘迺迪獲得9%支持，另一位獨立參選人威斯特獲得2%，綠黨參選人史坦則獲1%支持。

若拜川兩人對決，川普仍以49%的支持度領先拜登的40%。該民調在20日對1,000名潛在選民實施，誤差範圍正負3個百分點。

美國福斯新聞19日釋出的民調結果則顯示，當拜川兩人對決，剛好半數的50％受訪民眾說將在11月初大選投票支持拜登，48％則說會支持川普；這是自從去年10月以來的8個月間，拜登在該機構的民調數字首度超過川普，也是這次選戰裡首次站上半數門檻。

即使納入第三方參選人，拜登支持度也以43%險勝川普的42%。該民調在14日至17日調查全美近1,100名登記選民，誤差範圍正負3個百分點。

另據FiveThirtyEight網站數據，截至23日的數份民調平均結果顯示，拜登以41%的支持度小幅勝過川普的40.6%，甘迺迪支持度則落在9.6%。有專家認為，5月底川普在紐約州豔星封口費案遭定罪後，民調略微下滑但實質變化不大。