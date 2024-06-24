我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜川將辯論 美國新民調稱川普領先拜登10百分點

南韓鋰電池工廠驚傳大火 現場尋獲20具遺體

拜川將辯論 美國新民調稱川普領先拜登10百分點

編譯高詣軒／即時報導
美國總統拜登（左）預計在11月總統大選對上前總統川普（右）。（美聯社）
美國總統拜登（左）預計在11月總統大選對上前總統川普（右）。（美聯社）

美國今年總統大選首場電視辯論會預定27日舉行，美國民調公司拉斯穆森報告21日公布民調顯示，篤定獲共和黨提名的前總統川普領先現任民主黨籍總統拜登高達10個百分點。但也有美媒6月中旬民調顯示，拜登以2個百分點領先川普。民調分析網站FiveThirtyEight則指出截至23日，拜登已扭轉先前落後局面，小贏川普0.4個百分點。

美國右翼媒體布萊巴特新聞網21日報導，拉斯穆森報告民調顯示若第三方參選人參戰，川普以46%的支持率領先拜登的36%。獨立參選人小羅勃．甘迺迪獲得9%支持，另一位獨立參選人威斯特獲得2%，綠黨參選人史坦則獲1%支持。

若拜川兩人對決，川普仍以49%的支持度領先拜登的40%。該民調在20日對1,000名潛在選民實施，誤差範圍正負3個百分點。

美國福斯新聞19日釋出的民調結果則顯示，當拜川兩人對決，剛好半數的50％受訪民眾說將在11月初大選投票支持拜登，48％則說會支持川普；這是自從去年10月以來的8個月間，拜登在該機構的民調數字首度超過川普，也是這次選戰裡首次站上半數門檻。

即使納入第三方參選人，拜登支持度也以43%險勝川普的42%。該民調在14日至17日調查全美近1,100名登記選民，誤差範圍正負3個百分點。

另據FiveThirtyEight網站數據，截至23日的數份民調平均結果顯示，拜登以41%的支持度小幅勝過川普的40.6%，甘迺迪支持度則落在9.6%。有專家認為，5月底川普在紐約州豔星封口費案遭定罪後，民調略微下滑但實質變化不大。

民調 川普 拜登

上一則

牛爆禽流感 生飲牛乳卻更風行 專家示警

延伸閱讀

川普：無證客都是狠人 應組移民格鬥聯盟

川普：無證客都是狠人 應組移民格鬥聯盟
川普預告副手已選定 可能搭檔人選有這些人

川普預告副手已選定 可能搭檔人選有這些人
拜登辯論特訓營 他再度「扮演川普」 川普陣營避談備戰

拜登辯論特訓營 他再度「扮演川普」 川普陣營避談備戰
首場辯論將登場 拜川關鍵戰 經濟、通膨議題交鋒

首場辯論將登場 拜川關鍵戰 經濟、通膨議題交鋒

熱門新聞

速食集團麥當勞宣布將於6月25日起推出「5元超值套餐」吸客，結果掀起速食連鎖店降價戰，競爭對手紛紛推出優惠。(路透)

麥當勞推5元餐 速食降價戰開打 漢堡王、溫蒂、星巴克紛跟進

2024-06-21 18:05
拜登總統（中），日前在洛杉磯舉行募款大會，在台上疑似「呆住」，前總統歐巴馬（右）把他帶下舞台。(取材自X/@chrissgardner影片截圖)

影／拜登募款大會又「呆在台上」 歐巴馬神救援

2024-06-16 21:20
許多族裔在夏天流汗時體味很重，但東亞裔因為基因突變，流汗時體味卻很少。(美聯社)

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

2024-06-22 05:11
聖路易基金會前執行長邦德(Amelia Bond)在緬因州卡姆鎮半山腰的避暑別墅，與麗莎·戈爾曼的房屋比鄰。(美聯社)

景觀被擋 緬因富豪毒死鄰居樹木 花170萬仍難收場

2024-06-20 14:21
自去年11月以來，至少20名持有效簽證的中國學生學者在美國海關被禁止入境和遣返回國。圖為一名中國旅客正在美國海關辦理入境手續。(取材自大華網)

又傳中國4學生被海關盤問10小時 3人遭遣返

2024-06-22 21:20
亞利桑納州共和黨黨代表6月在鳯凰城市郊集會時，曾密謀串聯其他州黨代表團，在7月全國代表大會上攪局，反對提名川普、或川普所挑的競選搭檔。圖為共和黨2016年全代會提名川普參選總統。(美聯社)

川普提名生變？爆亞利桑納州代表 密謀攪局

2024-06-22 22:00

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣

「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣
入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州
紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護

紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護
賣北京四合院移民美國？ 王剛再度撇清：我不是現代版和珅…

賣北京四合院移民美國？ 王剛再度撇清：我不是現代版和珅…
4度奪人妻…「墨雨雲間」王星越成「專業奪妻戶」 網笑：老王進化史

4度奪人妻…「墨雨雲間」王星越成「專業奪妻戶」 網笑：老王進化史