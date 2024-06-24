拜登辯論特訓營 他再度「扮演川普」 川普陣營避談備戰

2024年總統大選首場辯論27日即將登場，拜登（右）和川普（左邊）各自摩拳擦掌進行備戰。（路透）

2024年總統大選將再度見證拜登 與川普 對決，而今年首場電視辯論較上屆提前，在美東時間6月27日晚間9時登場登場，如今距離正式交鋒進入倒數三天，兩邊陣營摩拳擦掌備戰中，拜登展開數日辯論特訓營，川普競選團隊則有意淡化備戰需要，稱進行多場「簡報會議」。

拜登本周特地集結心腹幕僚，齊集專供總統度假的大衛營（Camp David）展開特訓，由前白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）負責主導，從非正式的議題討論、問答與可能回覆，到正式的90分鐘模擬辯論，而助手已經多方彙整不同問題與相應答案，供拜登閱讀。克萊恩效力拜登長達數十年，更是民主黨最老道的辯論教練，過去30年來協助幾乎每一屆民主黨參選人進行辯論練習。

而現任副幕僚長利德（Bruce Reed）負責篩選包含川普過去談話的大量材料，用於練習環節。利德今年稍早肩負彙整政策內容和論述修辭，作為拜登長達一小時國情咨文的內容。

另外，兩名消息人士說，拜登私人律師包爾（Bob Bauer）很可能再次充當扮演川普的角色。包爾曾擔任歐巴馬總統競選與政府高級律師，他在新書「演出最糟的川普」，揭露2020年協助拜登練習如何還擊川普的反常行為和攻訐。

若干參與討論的消息人士透露，特訓營打算大量引用川普過去言論，這些言論雖然獲得政治媒體廣泛報導，卻未必真正進入普通選民視線。

至於川普，據說出動副總統候選人、參議員 、政策專家與外部盟友，在私人莊園海湖莊園或共和黨全國委員會華府總部，集思廣益進行簡報會議。知情人士透露，川普最近幾周參加約十場類似的私人會議，競選團隊稱之為「政策討論」。

簡報會議的主題圍繞在打擊拜登執政期間的通貨膨脹、邊境犯罪問題、墮胎立場、以哈戰爭與烏俄戰爭，以及如何包裝5月30日因封口費案獲判的34項罪名。

消息指出，參與若干簡報會議的人士包含俄亥俄州參議員萬斯（JD Vance）、佛州參議員魯比歐（Marco Rubio）與密蘇里州參議員施密特（Eric Schmitt），還有川普任內代理國家情報局長格瑞尼爾（Richard Grenell）、競選團隊的資深幕僚拉齊維塔（Chris LaCivita）及威爾斯（Susie Wiles）。

值得注意的是，川普顧問在「辯論備戰」上的遣詞用字相當小心，有意識淡化川普需要為此特地做準備，尤其以此凸顯對手拜登才需要做準備。