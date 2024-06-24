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川普：無證客都是狠人 應組移民格鬥聯盟

編譯潘勛／綜合報導
川普稱移民好勇鬥狠，要移民自組一個格鬥聯盟。圖為無證移民在美墨邊界排隊等候進入美國。(路透)
川普稱移民好勇鬥狠，要移民自組一個格鬥聯盟。圖為無證移民在美墨邊界排隊等候進入美國。(路透)

前總統川普22日在華府演講時表示，來美移民都是「狠人」、「奸險兇惡」，參加「終極格鬥錦標賽」(UFC)可以擊敗美國最強鬥士，所以他們應該自組「移民格鬥聯盟」，有線電視新聞網(CNN)報導，川普還是在用「不像人」的言詞來描述無證客，散播移民的暴力印象。

再度發表移民暴力言論

Politico政治網站報導，川普先在華府「信仰與自由聯盟」(Faith & Freedom Coalition)聚會上，對保守派基督徒群眾談到，自己與UFC總裁懷特(Dana White)分享這個點子；他向懷特提議，何不設立移民格鬥士聯盟，以及標準格鬥士聯盟，再派兩個聯盟的冠軍來對打。川普的建議引發群眾的笑聲，他繼續談這個想法，聽眾跟著笑。

川普表示，他認為移民聯盟冠軍可能會勝，只是想到就不太高興，「事實上這真不是我想過最爛的點子」。

川普重申自己若是再當選，要「展開國家史上最大規模遞解行動」。只是本周稍早，川普上播客節目說，打算發綠卡給任何畢業自美國大學的外國學生。

川普後來在22日傍晚費城的造勢場子再講到這個想法。

川普講過一長串妖魔化無證移民的言論，22日的說法只是最新說法；他曾說無證客是「害蟲」，會「汙染美國血脈」。目前選民壓倒性支持鞏固南方邊界，迫使拜登總統及國會民主黨人提案，強化邊界安全措施。

川普說，「要記住，這些移民是狠人，他們很堅韌，來自監獄及其他很多地方、日子難過的地方。他們就是習慣來一個國家，安頓下來。」

拜登陣營譴責 指川普會更極端

CNN報導，拜登的連任競選團隊很快就譴責川普22日下午的言論；發言人奇提卡(Sarafina Chitika)表示，被定罪的重罪犯川普居然能參加宗教大會，威脅要逮捕拉丁美洲裔、自誇要剝奪美國人的自由，假如他重拾權力還保證要更極端。

川普致詞結束後，他的支持者大致對他提議的格鬥分聯盟一笑置之；有人說川普愛開玩笑，這只是一種表達法，指出有些來美的無證客其實是磨練過的犯人，他想講的是沒錯，有些罪犯跑來美國了。

川普 移民 拜登

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