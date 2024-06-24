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川普妻子梅蘭妮亞神隱 競選重要場合多缺席

編譯陳韻涵／綜合報導
前第一夫人梅蘭妮亞(中)在川普競選期間保持低調，這是她3月間在初選投票時，戴著太陽眼鏡避開鏡頭。(美聯社)
前第一夫人梅蘭妮亞(中)在川普競選期間保持低調，這是她3月間在初選投票時，戴著太陽眼鏡避開鏡頭。(美聯社)

川普積極競選爭取重回白宮，妻子梅蘭妮亞(Melania Trump)卻缺席多場重要活動，行蹤成謎。

美聯社報導，前第一夫人梅蘭妮亞缺席川普此次競選的關鍵場合，包括此次大選在愛阿華州揭開序幕、川普「超級星期二」勝選派對等。

梅蘭妮亞與川普3月在佛羅里達州初選投票時，記者曾問梅蘭妮亞此次如何輔選，她的回應是，「拭目以待」；在那之後，梅蘭妮亞幾乎未公開露面，少數被拍到的場合則是4月出席幾場募款活動，以及兩人兒子拜倫‧川普(Barron Trump)的高中畢業典禮。

川普在紐約接受封口費案審理期間，梅蘭妮亞從未陪同出席；川普5月被定罪及翌日在川普大樓發表聲明時，她也不在。

6月14日川普出席粉絲為他舉辦的74歲生日派對，梅蘭妮亞未現身；川普近幾個月的造勢活動，梅蘭妮亞都不見人影。

專門研究第一夫人的俄亥俄大學(Ohio University)歷史學教授耶里森(Katherine Jellison)表示，梅蘭妮亞缺席川普的審判和重要場合很不尋常。

但耶里森表示，梅蘭妮亞不願遵循政治人物夫人的公眾角色傳統並不令人意外，她當第一夫人時就顯得低調，且在川普2020年競選期間就不常出現。

耶里森說：「川普伉儷做的每件事，似乎都與標準的候選人及其配偶所為相悖。」

梅蘭妮亞的行為與其他政治人物仰賴其配偶的情況相反，有時許多男性政治人物仰賴其妻子為他們拉攏女性選民；候選人可能訴諸與配偶的互動，讓選民一探候選人有別於政治領域的一面。

前第一夫人梅蘭妮亞(中，低頭者)在川普競選期間保持低調，連參加兒子拜倫的高中畢業...
前第一夫人梅蘭妮亞(中，低頭者)在川普競選期間保持低調，連參加兒子拜倫的高中畢業典禮，都戴著大草帽避開鏡頭。(路透)

以今年佛州共和黨初選為例，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)的妻子凱西(Casey)與他同行，同意受訪，甚至一度籌組「媽媽支持德桑提斯」(Mamas for DeSantis)的擁護者團體。

此外，印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)的博士妻子阿波瓦(Apoorva Ramaswamy)也曾參與競選活動，經常帶著兩個年幼的孩子出席活動，宣揚家庭的重要性。

美聯社記者聯繫15名近期參與主要募款活動或熟悉川普海湖莊園(Mar-a-Lago)事務的對象，所有人都說，沒有在海湖莊園碰到梅蘭妮亞。

梅蘭妮亞辦公室不予回應，她上一次發布公開聲明，是在佛州共和黨宣布拜倫獲選為共和黨全國代表大會(RNC)佛州無選區黨代表的兩天之後。

梅蘭妮亞當時透過她的辦公室發聲明說，「雖然拜倫很榮幸獲佛州共和黨選為代表，但由於先前的承諾，他遺憾地拒絕了」。  

梅蘭妮亞 川普 佛州

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