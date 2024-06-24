專訪避談大選 趙小蘭新書形容川普急性子

前勞動部長、運輸部長趙小蘭(右)與夫婿麥康諾在肯塔基州參加鄉村野餐活動。(美聯社)

2024總統大選，民主黨候選人拜登 與共和黨候選人川普 再度對決，雙方支持陷入膠著。美國首位亞裔女性部長趙小蘭 (Elaine L. Chao)，曾服務於川普政府，她在本報系專訪中避談選舉，但她的新書中，卻對川普沒有好話。

將於年底舉行總統大選，候選人首次辯論交鋒將於美東時間6月27日晚間9時登場。根據「經濟學人雜誌」(The Economist)最新民調，雖然拜登今年支持度一度落後，但自3月起已開始回升，並緊咬川普，兩人民調目前平分秋色。

本報系日前專訪在川普政府時期擔任運輸部長的趙小蘭，問到對大選的看法，她顯然不想蹚這一灘渾水，僅淡淡地表示，「11月(選舉日)的時候，我們就會知道了。」尤其她的另一半，參院少數黨領袖米奇．麥康諾(Mitch McConnell)已昭告天下，將於今年底卸任，趙小蘭也不需要再為自己找麻煩。

曾在布希總統時期擔任勞動部長，並在川普總統時期接任運輸部長，趙小蘭從小跟著家人從台灣移民美國，是美國政界少見的亞裔臉孔。她1986年棄商從政，從一名政治素人當上一部之長。問及如何面對、學習政治，她很堅定地說，從來不把擔任官職當作是政治，而是「公共服務」。

趙小蘭對自己進入政府服務有崇高的理想。在新書中，提及川普上任之初，她如是說：「當選以來，川普亦無耐性擘畫議案付諸實行，他唯一的工作經驗就是經營家族私營企業，在自家公司，他地位尊崇享受著國王一般的待遇，只需發號施令，然後一切都會得到施行。」

她指出，「總統在內閣會議中，會打斷他不感興趣的議題或是他認為無趣的發言者，直接點名下一位閣員接著發言」；而在公布十年基礎設施建設大計之際，川普則在記者會中即興發言，與媒體記者唇槍舌戰，讓閣員尷尬萬分。