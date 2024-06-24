川普預告副手已選定 可能搭檔人選有這些人

川普表示，對誰將成為副總統搭檔，心意已決。(路透)

前總統川普 22日向記者們表示，自己對誰將成為副總統搭檔，一起進軍11月大選，心意已決，只是還沒向任何人透露，連副手本人都不知道。

川普在費城造勢場子之前，對國家廣播公司新聞網(NBC News)表示，副總統人選，他心意已定，「沒錯，在我心裡。」被問到他的人選是否曉得，川普回應說，「沒有，沒人知道。」

川普競選搭檔的遴選過程近幾周升溫，好幾名人選都由競選陣營收到過濾材料。川普已說過，自己打算在下個月密爾瓦基市舉行的共和黨全國代表大會上，宣布自己的競選搭檔。

北達科他州州長柏根被視為川普副手的潛在人選之一。(美聯社)

佛羅里達州聯邦參議員魯比歐爭取出任川普競選搭擋。(路透)

俄亥俄州聯邦參議員萬斯被視為川普副手的潛在人選之一。(美聯社)

知情人士向國會山莊報(The Hill)透露，目前在川普副手人選領跑的人有：北達科他州州長柏根(Doug Burgum)、佛羅里達州聯邦參議員 魯比歐(Marco Rubio)、俄亥俄州聯邦參議員萬斯(J.D. Vance)。

其他也收到篩選資料、名列考量的還有南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)、阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)、紐約州聯邦眾議員 史黛芬妮克(Elise Stefanik)、佛州聯邦眾議員唐納德斯(Byron Donalds)、前住居及城市開發部長卡爾森(Ben Carson)。