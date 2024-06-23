川普稱已選好副手 27日會在總統辯論會亮相

前總統川普(中)22日訪問費城一家牛排館。(美聯社)

前總統川普 22日表示，他已選定副總統候選人，但尚未將決定告訴競選該職的共和黨 人。他在費城一家奶酪牛排餐廳停留時說，他的競選搭檔將於27日參加在亞特蘭大 舉行的總統辯論。

儘管此次的總統電視辯論不對民眾開放，但幾名共和黨副總統候選人預計將在辯論現場亮相，包括北達科他州州長柏根（Doug Burgum）、佛羅里達州參議員魯比歐（Marco Rubio）和俄亥俄州參議員萬斯（J.D. Vance）。

共和黨將於7月15日至18日舉行全國大會，預料屆時將確認川普的提名。川普此前聲稱，他將在出席共和黨代表大會上，或是在大會召開前宣布自己的副手人選。有媒體報導稱，由於法庭會在下月11日、即共和黨全國大會前4日，就川普「封口費」34項罪名全部成立的案件判刑，相信川普是有意借公布副手的消息，分散外界注意力。

彭博社引述一名不願透露姓名的知情人稱，川普競選團隊已開展了相關準備工作，如在7月至11月期間，為副總統候選人租用一架私人飛機。

第一場總統電視辯論將於27日在喬治亞州亞特蘭大市召開，由有線電視新聞網（CNN）主持；第二場辯論將於9月10日召開，由美國廣播公司（ABC）主持。