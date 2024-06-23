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拜登競選核心幕僚圈 3人影響力無人能及

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統(左)與前白宮幕僚長柯連恩(右)。(路透)
拜登總統(左)與前白宮幕僚長柯連恩(右)。(路透)

拜登總統擁有多元化跨世代顧問團隊，但他政壇生涯最後一次競選核心幕僚圈，有三人深受他信賴，影響力無人能及。「紐約時報」點名這三位心腹分別是：擔任拜登幕僚達40年的唐尼隆(Mike Donilon)、前白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)和拜登任德拉瓦州聯邦參議員時期的幕僚長考夫曼(Ted Kaufman)。

拜登每天都會打很多次電話給唐尼隆，了解最新民調和頭條新聞，詢問1月離開白宮前往德拉瓦州競選總部的唐尼隆對事情的看法。隨著總統辯論臨近，拜登每周一次召來柯連恩，討論對付前總統川普的最佳策略。

拜登周末回德拉瓦州時，還會去找考夫曼。半個多世紀前，拜登從州跨入國家政治舞台時，考夫曼就已在身側。1987年抄襲醜聞威脅拜登首次競選總統大局，考夫曼直言不諱地向拜登說：「阻止鯊魚的唯一方法，就是撤離。」拜登這麼做了。

紐約時報報導，拜登政治生涯的核心真相是：儘管他周圍有眾多跨世代多元化的競選人員、策士和內閣部長，但他充分信任一小部分人。處於拜登世界中心的這三人，以現年62歲的柯連恩年紀最輕。他們比那些可以決定選舉走向的年輕選民年長幾十歲，多少讓拜登盟友擔憂。

第一夫人吉兒的前發言人拉羅沙(Michael LaRosa)表示，「這三人非常難得地獲得拜登夫婦兩人的信任和尊重，他們被依賴的程度非常罕見。」他們陪伴拜登度過人生一些最糟時刻，包括長子波(Beau)去世。拉羅沙說：「他們與拜登家族共有鮮少有人理解的那層傷疤。」

唐尼隆和柯連恩最近幾天前往大衛營，協助拜登為27日在亞特蘭大與川普的首次辯論做準備。預計考夫曼不會出現在大衛營，但當拜登需要自我檢視和支持時，一定找得到人。

白宮發言人貝茨(Andrew Bates)表示，「總統重視不同觀點，也對他整個顧問團隊感到自豪，其中包括新來的顧問和長期幕僚。」儘管如此，還是有前顧問表示，拜登的小圈圈，讓圈外所有人都感到沮喪。

拜登總統倚賴的幕僚唐尼隆。(路透)
拜登總統倚賴的幕僚唐尼隆。(路透)

拜登 白宮 德拉瓦州

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