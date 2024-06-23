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對現狀反感 搖擺州非裔選票成關鍵

編譯盧炯燊／綜合報導
儘管非裔社區大多數選民仍支持民主黨，但最新民調顯示，愈來愈多非裔抛棄尋求連任的拜登總統。圖為非裔團體催促選民投票。(美聯社)
儘管非裔社區大多數選民仍支持民主黨，但最新民調顯示，愈來愈多非裔抛棄尋求連任的拜登總統。圖為非裔團體催促選民投票。(美聯社)

丕優研究中心(Pew Research Center)的數據顯示，非裔男性一直是民主黨在總統選舉中的關鍵，在過去25年裡，超過80%的黑人男性認同民主黨。

在2020年的選舉裡，搖擺州非裔選民空前的投票率，把拜登送進橢圓形辦公室，總統拜登也如此承認。他5月29日在費城的競選集會上向非裔選民說，「由於你們的投票，我與賀錦麗成為美國總統和副總統」。

然而這種情況已起變化，儘管非裔社區大多數仍支持民主黨，但美國廣播公司新聞(ABC News)最新民調顯示，愈來愈多非裔抛棄競逐連任的拜登。

華盛頓郵報／易普索(Ipsos)5月發布的民調更敲響了警鐘，2020年投票支持拜登的非裔選民，近20%表示不確定今年是否會投票。

丕優的調查還指出，最有可能支持前總統川普的非裔選民裡，有些是50歲以下的，打破了歷來共和黨支持者以年長非裔為主的局面。

在每個選舉周期，兩黨的總統候選人從來都是採用公式化的策略來討好非裔，例如在非裔教堂的講壇上演說，又或出席歷史悠久的非裔學院和大學的圓桌會議。

例如拜登早前曾宣揚學生債務減免、對非洲裔企業的支持，以及改善通脹及就業機會等等。

川普的競選團隊也同樣以多種方式來吸引非裔選民。例如他早前在底特律一間黑人教堂舉行的圓桌會議上，強調了他任內對非裔大學的資助。

但要真正吸引非裔選民支持，這些手法的有效性已受到質疑。

一直以來有年輕非裔男性選民對選舉漠不關心說法，但致力鼓動非裔年輕選民投票的組織「黑人男性選民計畫」(Black Male Voter Project)，創辦人羅賓遜(Mondale Robinson)認為這是錯誤的。

他認為，非裔並沒有冷漠，而是對現狀有一定程度的反感，非洲裔並沒有因為政治而變得更好，競選時的承諾沒有兌現，影響非裔社區的社會問題幾乎沒有改變，他們仍在與警察暴力作鬥爭。

非裔 拜登 投票

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