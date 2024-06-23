我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報：中國超級富豪「鏡像轉帳」加速潤出

屋崙市長前幕僚長爆離職內幕：指責盛桃男友 被勒令沉默

川普傳在萬斯、柏根之中抉擇副手 但魯比歐仍有希望

編譯盧炯燊／綜合報導
年輕的俄亥俄州聯邦參議員萬斯(J.D. Vance)是川普副手的熱門人選。(美聯社)
年輕的俄亥俄州聯邦參議員萬斯(J.D. Vance)是川普副手的熱門人選。(美聯社)

共和黨全國代表大會將於7月15至18日在威斯康辛州密爾瓦基(Milwaukee)舉行，除正式確定川普成為總統候選人外，另一個焦點是他的搭檔人選。

早前已傳出北達科他州州長柏根(Doug Burgum)、佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)、俄亥俄州聯邦參議員萬斯(J.D. Vance)、南卡州聯邦參議員史考特(Tim Scott)都接到川普團隊通知繳交資料。

據最新消息，共和黨內正集中在柏根與萬斯之間作出選擇，但魯比歐仍有機會。

對副總統候選人的審議一直嚴格保密，對於外界的猜測，川普競選團隊資深顧問休斯(Brian Hughes)指出，只有川普是唯一告知副總統人選者，其餘人等所說都是放話。

消息人士透露，目前黨內最猶豫不決的就是這個副手，如何在不對川普有威脅的同時，又可視為川普MAGA運動未來的領軍人物。內部還要考慮的就是此人與川普的關係。

還在一年前，柏根除了在自己的北達科他州外，外界對他知之甚少，但他迅速崛起，證明了他的實力。

他的忠誠、風度翩翩及商人出身的財富給川普留下了深刻印象，重要的是在川普的黨內初選中，他是第一個表示支持的人。

柏根曾透露，他「只希望在川普政府中有一個適合他的位置」，但消息指他確實「認為自己很有機會」擔任副總統。

至於萬斯在多場川普募款活動中擔任主角，他還擁有其他競爭者所沒有的東西，就是川普家族成員，包括川普長子小唐納都公開支持他。

相反，魯比歐自2016年與川普爭奪共和黨總統提名以來，他與川普之間的不愉快歷史也再次浮出水面。一位與川普關係密切的人表示，川普向他強調了對魯比歐的負面評價。

消息人士又說，柏根似更適合任內閣閣員，年僅39歲的萬斯擁有美好的未來，但川普需要聯邦參院的鬥士，若是如此則魯比歐更適合。

這些以及其他考慮因素，將是評估柏根及萬斯時所考慮的。

北達科他州州長柏根(Doug Burgum)是川普副手的熱門人選。(美聯社)
北達科他州州長柏根(Doug Burgum)是川普副手的熱門人選。(美聯社)

川普 共和黨 參議員

上一則

對現狀反感 搖擺州非裔選票成關鍵

下一則

拜登競選核心幕僚圈 3人影響力無人能及

延伸閱讀

川普提議辦移民UFC格鬥賽 妖魔化移民「凶暴」

川普提議辦移民UFC格鬥賽 妖魔化移民「凶暴」
川普提名生變？爆亞利桑納州代表 密謀攪局

川普提名生變？爆亞利桑納州代表 密謀攪局
大選辯論倒數 共和黨大佬建議川普少刷憤怒值

大選辯論倒數 共和黨大佬建議川普少刷憤怒值
拜登押注北卡 砸數百萬宣傳費…但民主黨在這16年來沒贏過

拜登押注北卡 砸數百萬宣傳費…但民主黨在這16年來沒贏過

熱門新聞

拜登總統（中），日前在洛杉磯舉行募款大會，在台上疑似「呆住」，前總統歐巴馬（右）把他帶下舞台。(取材自X/@chrissgardner影片截圖)

影／拜登募款大會又「呆在台上」 歐巴馬神救援

2024-06-16 21:20
速食集團麥當勞宣布將於6月25日起推出「5元超值套餐」吸客，結果掀起速食連鎖店降價戰，競爭對手紛紛推出優惠。(路透)

麥當勞推5元餐 速食降價戰開打 漢堡王、溫蒂、星巴克紛跟進

2024-06-21 18:05
知情人士透露，中國國家主席習近平(中)去年4月曾向赴中國訪問的歐盟執委會主席范德賴恩(右)表示，美國試圖刺激他攻打台灣，但他不會上當。圖為范德賴恩與歐盟理事會主席米歇爾(左)去年12月7日訪問北京時，會晤習近平。(美聯社)

金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

2024-06-16 10:40
許多族裔在夏天流汗時體味很重，但東亞裔因為基因突變，流汗時體味卻很少。(美聯社)

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

2024-06-22 05:11
聖路易基金會前執行長邦德(Amelia Bond)在緬因州卡姆鎮半山腰的避暑別墅，與麗莎·戈爾曼的房屋比鄰。(美聯社)

景觀被擋 緬因富豪毒死鄰居樹木 花170萬仍難收場

2024-06-20 14:21
中國近年核彈頭快速增加，根據國際和平研究所最新報告，中國首度將核彈頭列入經常戰備，引發各國關切。（路透）

中國首度將核彈頭納經常戰備 國際和平研究所：史上最危險時期

2024-06-18 11:50

超人氣

更多 >
熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說
威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照
林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲

林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲
出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾

出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾
吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生