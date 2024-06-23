川普傳在萬斯、柏根之中抉擇副手 但魯比歐仍有希望

年輕的俄亥俄州聯邦參議員萬斯(J.D. Vance)是川普副手的熱門人選。(美聯社)

共和黨 全國代表大會將於7月15至18日在威斯康辛州密爾瓦基(Milwaukee)舉行，除正式確定川普 成為總統候選人外，另一個焦點是他的搭檔人選。

早前已傳出北達科他州州長柏根(Doug Burgum)、佛州聯邦參議員 魯比歐(Marco Rubio)、俄亥俄州聯邦參議員萬斯(J.D. Vance)、南卡州聯邦參議員史考特(Tim Scott)都接到川普團隊通知繳交資料。

據最新消息，共和黨內正集中在柏根與萬斯之間作出選擇，但魯比歐仍有機會。

對副總統候選人的審議一直嚴格保密，對於外界的猜測，川普競選團隊資深顧問休斯(Brian Hughes)指出，只有川普是唯一告知副總統人選者，其餘人等所說都是放話。

消息人士透露，目前黨內最猶豫不決的就是這個副手，如何在不對川普有威脅的同時，又可視為川普MAGA運動未來的領軍人物。內部還要考慮的就是此人與川普的關係。

還在一年前，柏根除了在自己的北達科他州外，外界對他知之甚少，但他迅速崛起，證明了他的實力。

他的忠誠、風度翩翩及商人出身的財富給川普留下了深刻印象，重要的是在川普的黨內初選中，他是第一個表示支持的人。

柏根曾透露，他「只希望在川普政府中有一個適合他的位置」，但消息指他確實「認為自己很有機會」擔任副總統。

至於萬斯在多場川普募款活動中擔任主角，他還擁有其他競爭者所沒有的東西，就是川普家族成員，包括川普長子小唐納都公開支持他。

相反，魯比歐自2016年與川普爭奪共和黨總統提名以來，他與川普之間的不愉快歷史也再次浮出水面。一位與川普關係密切的人表示，川普向他強調了對魯比歐的負面評價。

消息人士又說，柏根似更適合任內閣閣員，年僅39歲的萬斯擁有美好的未來，但川普需要聯邦參院的鬥士，若是如此則魯比歐更適合。