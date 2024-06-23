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川普會保守派基督徒 再放話採「最大規模行動」驅逐無證移民

記者胡玉立／綜合報導
27日將舉行的總統大選首場辯論，對拜登(左)和川普(右)都十分重要。(路透)
27日將舉行的總統大選首場辯論，對拜登(左)和川普(右)都十分重要。(路透)

前總統川普22日在華府一場主要由保守派和基督徒選民組成的「信仰與自由聯盟」(Faith & Freedom Coalition)年度「通往多數派之路」(Road to Majority)大型聚會中，再度誓言上任第一天就要對無證移民採取「美國歷史上最大規模的驅逐行動」。

眼看川普與拜登總統的首次辯論將在27日舉行，國會前眾院議長金瑞契(Newt Gingrich)21日試圖為川普提建言；他呼籲川普和拜登正面交鋒時，「要善用幽默而不是憤怒」。

「通往多數派之路」會議每年由「信仰與自由聯盟」辦，該聯盟是一大基督教草根組織，在全美有逾300萬名成員。該會議號稱保守派基督教活動人士最大型公共政策聚會，會中關注2024年大選前對信仰選民最重要的政策議題。

川普在談到非法移民問題時，博得全場1000多名與會者熱烈的掌聲；他再度誓言在上任第一天就會對非法移民展開「美國歷史上最大規模的驅逐行動」。

而在開場白中，川普呼籲基督徒11月出門投票。他笑稱，「基督徒投票次數不多；四年後你不必投票，但這次你非投不可」。

川普還打趣談到27日晚即將舉行的辯論說：「沒人會看周四晚上的辯論，對吧？」引起群眾一陣笑聲。

事實上，各方預料這場辯論對兩位總統候選人都極其關鍵，是78歲的川普和81歲的拜登在競選進入最後階段，爭取獨立選民支持的重要機會。全國民調顯示目前兩人的支持率旗鼓相當。

金瑞契21日在福斯新聞表示，「我對川普的建議是以幽默方式對待拜登，而不是憤怒；因為拜登很可悲，我認為他非常不誠實，不能以嚴肅方式對待他。川普所要注意的就是保持冷靜」。

金瑞契並提到，由於這場辯論與11月大選時間相距數月，「任何人都可以從任何狀況中重整旗鼓」；但拜登在辯論後將持續面臨許多現實挑戰。

金瑞契說：「辯論結束後的次日早上，國人將回到雜貨店然後了解所有的東西有多貴；再過幾天，還會有非法移民犯下罪行登上全國新聞。」

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