我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒下單訂購 包裹送上門…小心遇到「刷評詐騙」

以軍疑不當對待巴勒斯坦嫌犯 影片曝光引發爭議

大選辯論倒數 共和黨大佬建議川普少刷憤怒值

中央社／華盛頓22日電
總統大選兩黨對手拜登（右）與川普（左）進入辯論練功階段。（路透）
總統大選兩黨對手拜登（右）與川普（左）進入辯論練功階段。（路透）

總統大選兩黨對手拜登（Joe Biden）與川普（Donald Trump）進入辯論練功階段。挺川派共和黨大佬金瑞契呼籲川普以幽默技巧取代訴諸憤怒，也可以「戳」拜登稱舅父被食人族吃掉，美軍紀錄卻顯示拜登舅父在海上迫降的翻車現場。

拜登與前總統川普將於27日進行2020年大選以來的第3度言詞對決。美國有線電視新聞網（CNN）這樣形容：「一位將自己與核心顧問隔離在山腰的隱居處，仔細翻閱簡報文件，精鍊攻擊路線，並準備因應個人攻擊。另一位與副總統候選人討論攻防，完善政策立場，同時努力控制他那些誇張的言辭」。

共和黨前聯邦眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）昨天接受美國福斯新聞頻道（Fox News）訪問時再次展現挺川本色，左批拜登用人不當，右打拜登年邁還要歐巴馬扶，對美國年輕人來說，拜登不是爺爺，是曾祖父，「這樣還能當總統嗎」？

「我對川普的建議是以幽默的方式對待拜登，而不是憤怒，因為拜登很悲哀。正如各位所知，我認為他（拜登）非常不誠實，你不能認真對待他」。

曾經也挑戰白宮大位的金瑞契說，川普所要做的就是保持冷靜，或許可以問拜登一些問題，例如「你相信你舅父被食人族吃掉嗎」？

拜登先前造訪賓州戰爭紀念館，提到舅父二戰在太平洋服役時，座機在紐幾內亞上空遭擊落，可能被食人族所吃。而據美軍紀錄，拜登舅父搭乘的軍機在海上迫降。

這句話引起巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）不滿，認為巴國不該被貼上食人族的標籤，並請美國清理太平洋地區的二戰殘餘物。

一般認為，27日的辯論對兩位參選人來說都是關鍵時刻，一來因為拜登及川普都進入搶票階段，二來兩人分別因為年紀及性情引發是否適任三軍統帥的疑慮。

金瑞契認為，這場辯論距離11月大選還有幾個月的時間，「任何人都可以從任何事情中恢復過來」。

「拜登面臨的狀況是，他有個巨大的、艱難的上坡過程。這場辯論結束後的隔天早上，美國民眾將回到雜貨店，他們會記得一切有多貴。在辯論後的兩、三天內，某些非法移民將犯下罪行，成為全國新聞」。

川普和他的盟友上周表示，如果拜登在辯論中表現強勁，那可能是場騙局，如果拜登的表現受到好評，那就是藥物所賜。

不過，仍有人示警別在辯論前小看拜登，包括福斯新聞主持人、前南卡羅來納州眾議員高迪（Trey Gowdy），他提醒共和黨人在設定辯論期望值時「必須非常小心」。

川普20日表示，他不想在辯論前小看拜登。「我只能說，我看他和萊恩（Paul Ryan）那次，他輾壓萊恩」。

川普所提的這段往事是拜登在擔任前總統歐巴馬的副手前，於2012年副總統辯論與聯邦眾議院前議長萊恩（Paul Ryan）交鋒。當年有評論指出，拜登比政治明星萊恩老練，出手俐落，侵略性強，幾乎主導辯論場。

拜登 川普 共和黨

上一則

密西西比州38隻狗追鹿衝落湖 掙扎求生 釣客搶救

延伸閱讀

拜登押注北卡 砸數百萬宣傳費…但民主黨在這16年來沒贏過

拜登押注北卡 砸數百萬宣傳費…但民主黨在這16年來沒贏過
曾令「雇美國人」 今喊發綠卡…川普想左右通吃？

曾令「雇美國人」 今喊發綠卡…川普想左右通吃？
川普「大學畢業自動獲綠卡」說 中國學生最受惠、保守派反彈

川普「大學畢業自動獲綠卡」說 中國學生最受惠、保守派反彈
總統大選金錢肉搏戰 川普捐款超越拜登

總統大選金錢肉搏戰 川普捐款超越拜登

熱門新聞

拜登總統（中），日前在洛杉磯舉行募款大會，在台上疑似「呆住」，前總統歐巴馬（右）把他帶下舞台。(取材自X/@chrissgardner影片截圖)

影／拜登募款大會又「呆在台上」 歐巴馬神救援

2024-06-16 21:20
知情人士透露，中國國家主席習近平(中)去年4月曾向赴中國訪問的歐盟執委會主席范德賴恩(右)表示，美國試圖刺激他攻打台灣，但他不會上當。圖為范德賴恩與歐盟理事會主席米歇爾(左)去年12月7日訪問北京時，會晤習近平。(美聯社)

金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

2024-06-16 10:40
速食集團麥當勞宣布將於6月25日起推出「5元超值套餐」吸客，結果掀起速食連鎖店降價戰，競爭對手紛紛推出優惠。(路透)

麥當勞推5元餐 速食降價戰開打 漢堡王、溫蒂、星巴克紛跟進

2024-06-21 18:05
聖路易基金會前執行長邦德(Amelia Bond)在緬因州卡姆鎮半山腰的避暑別墅，與麗莎·戈爾曼的房屋比鄰。(美聯社)

景觀被擋 緬因富豪毒死鄰居樹木 花170萬仍難收場

2024-06-20 14:21
許多族裔在夏天流汗時體味很重，但東亞裔因為基因突變，流汗時體味卻很少。(美聯社)

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

2024-06-22 05:11
中國近年核彈頭快速增加，根據國際和平研究所最新報告，中國首度將核彈頭列入經常戰備，引發各國關切。（路透）

中國首度將核彈頭納經常戰備 國際和平研究所：史上最危險時期

2024-06-18 11:50

超人氣

更多 >