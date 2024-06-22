大選辯論倒數 共和黨大佬建議川普少刷憤怒值

總統大選兩黨對手拜登（右）與川普（左）進入辯論練功階段。（路透）

總統大選兩黨對手拜登 （Joe Biden）與川普 （Donald Trump）進入辯論練功階段。挺川派共和黨 大佬金瑞契呼籲川普以幽默技巧取代訴諸憤怒，也可以「戳」拜登稱舅父被食人族吃掉，美軍紀錄卻顯示拜登舅父在海上迫降的翻車現場。

拜登與前總統川普將於27日進行2020年大選以來的第3度言詞對決。美國有線電視新聞網（CNN）這樣形容：「一位將自己與核心顧問隔離在山腰的隱居處，仔細翻閱簡報文件，精鍊攻擊路線，並準備因應個人攻擊。另一位與副總統候選人討論攻防，完善政策立場，同時努力控制他那些誇張的言辭」。

共和黨前聯邦眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）昨天接受美國福斯新聞頻道（Fox News）訪問時再次展現挺川本色，左批拜登用人不當，右打拜登年邁還要歐巴馬扶，對美國年輕人來說，拜登不是爺爺，是曾祖父，「這樣還能當總統嗎」？

「我對川普的建議是以幽默的方式對待拜登，而不是憤怒，因為拜登很悲哀。正如各位所知，我認為他（拜登）非常不誠實，你不能認真對待他」。

曾經也挑戰白宮大位的金瑞契說，川普所要做的就是保持冷靜，或許可以問拜登一些問題，例如「你相信你舅父被食人族吃掉嗎」？

拜登先前造訪賓州戰爭紀念館，提到舅父二戰在太平洋服役時，座機在紐幾內亞上空遭擊落，可能被食人族所吃。而據美軍紀錄，拜登舅父搭乘的軍機在海上迫降。

這句話引起巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）不滿，認為巴國不該被貼上食人族的標籤，並請美國清理太平洋地區的二戰殘餘物。

一般認為，27日的辯論對兩位參選人來說都是關鍵時刻，一來因為拜登及川普都進入搶票階段，二來兩人分別因為年紀及性情引發是否適任三軍統帥的疑慮。

金瑞契認為，這場辯論距離11月大選還有幾個月的時間，「任何人都可以從任何事情中恢復過來」。

「拜登面臨的狀況是，他有個巨大的、艱難的上坡過程。這場辯論結束後的隔天早上，美國民眾將回到雜貨店，他們會記得一切有多貴。在辯論後的兩、三天內，某些非法移民將犯下罪行，成為全國新聞」。

川普和他的盟友上周表示，如果拜登在辯論中表現強勁，那可能是場騙局，如果拜登的表現受到好評，那就是藥物所賜。

不過，仍有人示警別在辯論前小看拜登，包括福斯新聞主持人、前南卡羅來納州眾議員高迪（Trey Gowdy），他提醒共和黨人在設定辯論期望值時「必須非常小心」。

川普20日表示，他不想在辯論前小看拜登。「我只能說，我看他和萊恩（Paul Ryan）那次，他輾壓萊恩」。

川普所提的這段往事是拜登在擔任前總統歐巴馬的副手前，於2012年副總統辯論與聯邦眾議院前議長萊恩（Paul Ryan）交鋒。當年有評論指出，拜登比政治明星萊恩老練，出手俐落，侵略性強，幾乎主導辯論場。