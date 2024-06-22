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不反移民了？川普提議外籍大學生畢業 自動獲綠卡

記者顏伶如／綜合報導
川普一反過去反對移民的立場，改口主張想讓在美國大學畢業的外國留學生可自動獲得綠卡，甚至指名中國和印度。（美聯社）
川普一反過去反對移民的立場，改口主張想讓在美國大學畢業的外國留學生可自動獲得綠卡，甚至指名中國和印度。（美聯社）

前總統川普接受矽谷風險投資專家播客節目訪問時，拋出「從美國大學畢業的外國學生應自動獲得綠卡」說法，與執政期間限縮移民的強硬立場形成對比，引起輿論熱議。川普競選團隊發言人21日為川普的提議緩頰，聲明澄清指出，只有通過「嚴格審查程序」(aggressive vetting process)的頂尖外籍人才可以獲准留在美國，共產黨員、激進派伊斯蘭教徒、哈瑪斯(Hamas)支持者、仇恨美國者以及使用政府福利計畫而造成公共負擔者(public charges)都將遭到排除。

川普陣營：共產黨員和哈瑪斯除外

川普競選團隊發言人李威特(Karoline Leavitt)說，具有頂尖高技能的外籍畢業生唯有通過「美國史上最嚴格審查程序」之後，才能獲准留在美國，以確保外國留學生絕對不會對美國工資與美國勞工造成削價競爭。

李威特指出，共產黨員、激進派伊斯蘭教徒、哈瑪斯支持者、仇恨美國者及造成公共負擔者，都將排除在川普提議計畫之外。

川普19日接受播客節目「全部下注」(All-In)訪問，20日播出。他在訪問中說，外國留學生從美國大學畢業時，拿到畢業證書應該自動(automatically)獲得綠卡，以便留在美國，兩年制學院(junior colleges)也在適用範圍之內。

川普說，新冠疫情使他無法實施這個提議。他知道有人從頂尖大學畢業，想留在美國卻無法獲得簽證，迫使他們回到母國，他特別點名印度和中國。川普表示，這些人之後成為億萬富翁，雇用數千員工。

美國每年有100萬個外籍留學生大學畢業，川普主張可讓他們自動取得綠卡。（美聯社）
美國每年有100萬個外籍留學生大學畢業，川普主張可讓他們自動取得綠卡。（美聯社）

拜登陣營：川普空中畫大餅

拜登競選團隊回應說，川普是在空中畫大餅。

拜登競選團隊發言人穆尼奧斯(Kevin Munoz)指出：「川普的空洞承諾不但是謊言，還是侮辱，尤其是對在他任內曾經受到永久傷害的無以計數民眾來說。」

美國廣播公司(ABC)報導，川普選舉期間經常對無證移民冷嘲熱諷，為無證移民貼上「暴力犯罪份子」標籤，指稱無證移民偷走美國公民的工作、資源及房屋；川普幾乎在每場造勢活動上都向支持者保證，勝選上台之後將推出美國史上規模最大的遣返行動。

播客節目主持人之一、風險投資專家薩克斯(David Sacks)在訪問中詢問川普，解決美墨邊境問題之後，是否願意為科技人才擴大H-1B簽證名額？川普回答：「是的。」川普接著表示，高技能人才受到移民問題影響紛紛離開美國。他說：「我們流失從哈佛、麻省理工學院等名校畢業的人才，實在令人難過。」

川普 移民 拜登

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