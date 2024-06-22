曾令「雇美國人」 今喊發綠卡…川普想左右通吃？
前總統川普20日接受矽谷播客節目訪問時說，從美國大學畢業的外國學生應獲自動發放綠卡，成為媒體討論焦點。訪問內容曝光後，川普競選團隊發言人李威特(Karoline Leavitt)發表聲明澄清指出，具有頂尖高技能的外籍畢業生唯有通過「美國史上最嚴格審查程序」之後，才能獲准留在美國。
某些人士認為川普說法透露願為美國保留外籍人才跨出積極一步，但由於川普以往限縮移民政策的紀錄，某些人士則對川普說詞抱持懷疑。
非營利移民權益倡議組織「美國移民委員會」(American Immigration Council)政策主任雷克林-梅尼克(Aaron Reichlin-Melnick)對路透指出：「我差點笑出來，因為川普政府採取多管齊下政策，目標在於限縮學生簽證，讓外國學生畢業之後更不容易留在美國。」
川普和他的盟友經常區分合法和非法移民。但是在總統任內，川普提議限制合法移民，包括親屬移民簽證和綠卡抽籤計畫。他在2017年頒發「買美國貨和雇美國人」(Buy American and Hire American)行政令，希望只向最高薪或最有技能的申請者核發簽證。川普曾批評美國公司用於臨時雇用外國員工的H1-B簽證計畫，稱它「非常糟」，並指控科技公司利用該計畫來雇用較便宜的外國人力。
川普任內最受注意的規定包括，強迫疫情期間學校改為網路上課的數萬名外國留學生必須離開美國。但是這項命令後來遭遇法律挑戰和各校反對而取消。
川普的提議如果獲得落實，美國核發綠卡數量將大幅增加。國務院估計，2022年結束的學年度裡，美國約有100萬名外國留學生，其中絕大多數來自中國與印度。為留學生自動發放綠卡，等於大規模放寬入籍管道。
新聞網站Firstpost報導，爭取再度執政的川普，競選期間持續把重點放在反移民論述，基調與20日接受播客節目訪問所言，有天壤之別。
風險投資專家薩克斯(David Sacks)、帕爾哈皮提亞(Chamath Palihapitiya)在主持的播客節目「全部下注」(All-In)裡大力支持川普提議。薩克斯、帕爾哈皮提亞本月稍早在舊金山為川普舉行選舉募款活動，總共為川普競選團隊募得1200萬元。
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