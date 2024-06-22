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曾令「雇美國人」 今喊發綠卡…川普想左右通吃？

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普表示，來美就讀兩年制學院和四年制大學的外籍學生畢業後將自動獲取綠卡，這項提議可能讓數萬名中國學生受惠，不過已招致右翼批評。圖為紐約大學學生今年5月歡喜畢業。(路透)
前總統川普表示，來美就讀兩年制學院和四年制大學的外籍學生畢業後將自動獲取綠卡，這項提議可能讓數萬名中國學生受惠，不過已招致右翼批評。圖為紐約大學學生今年5月歡喜畢業。(路透)

前總統川普20日接受矽谷播客節目訪問時說，從美國大學畢業的外國學生應獲自動發放綠卡，成為媒體討論焦點。訪問內容曝光後，川普競選團隊發言人李威特(Karoline Leavitt)發表聲明澄清指出，具有頂尖高技能的外籍畢業生唯有通過「美國史上最嚴格審查程序」之後，才能獲准留在美國。

某些人士認為川普說法透露願為美國保留外籍人才跨出積極一步，但由於川普以往限縮移民政策的紀錄，某些人士則對川普說詞抱持懷疑。

非營利移民權益倡議組織「美國移民委員會」(American Immigration Council)政策主任雷克林-梅尼克(Aaron Reichlin-Melnick)對路透指出：「我差點笑出來，因為川普政府採取多管齊下政策，目標在於限縮學生簽證，讓外國學生畢業之後更不容易留在美國。」

川普和他的盟友經常區分合法和非法移民。但是在總統任內，川普提議限制合法移民，包括親屬移民簽證和綠卡抽籤計畫。他在2017年頒發「買美國貨和雇美國人」(Buy American and Hire American)行政令，希望只向最高薪或最有技能的申請者核發簽證。川普曾批評美國公司用於臨時雇用外國員工的H1-B簽證計畫，稱它「非常糟」，並指控科技公司利用該計畫來雇用較便宜的外國人力。

川普任內最受注意的規定包括，強迫疫情期間學校改為網路上課的數萬名外國留學生必須離開美國。但是這項命令後來遭遇法律挑戰和各校反對而取消。

川普的提議如果獲得落實，美國核發綠卡數量將大幅增加。國務院估計，2022年結束的學年度裡，美國約有100萬名外國留學生，其中絕大多數來自中國與印度。為留學生自動發放綠卡，等於大規模放寬入籍管道。

新聞網站Firstpost報導，爭取再度執政的川普，競選期間持續把重點放在反移民論述，基調與20日接受播客節目訪問所言，有天壤之別。

風險投資專家薩克斯(David Sacks)、帕爾哈皮提亞(Chamath Palihapitiya)在主持的播客節目「全部下注」(All-In)裡大力支持川普提議。薩克斯、帕爾哈皮提亞本月稍早在舊金山為川普舉行選舉募款活動，總共為川普競選團隊募得1200萬元。

川普 非法移民 學生簽證

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