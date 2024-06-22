拜登政府簡化流程 加快留學生、夢想生工作簽證辦理

拜登政府本周明訂、改善當前的工作簽證程序，為擁有高技術專業的外國留美大學畢業生，以及「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA，又稱夢想生)受益人，加快辦理工作簽證。(美聯社)

拜登 政府本周宣布新政策，為擁有高技術專業的外國留美大學畢業生，以及「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA，又稱夢想生 )受益人，加快辦理工作簽證 ；政府將明訂、改善當前的工作簽證程序，讓其速度更快、更能預測，希望確保在美求學的人能留在美國工作。

「Boundless.com」網站21日報導，白宮表示採取特殊行動，首先是簡化簽證流程，讓包括夢想生等在美讀大學畢業的留學生能更容易取得工作簽證。其次是資格要求，本行政命令雖未改變工作簽證如H-1B的基本要求，但顯示政策出現改變，讓留學美國大學、學院的畢業生優先取得。

這項優先取得簽證的細則尚未制定完成，要看接下來特定的政策及法規如何制定，以因應拜登的行政命令。但落實行政命令，涉及變更遴選過程，讓由美國大學機構畢業的人更優先取得簽證。

對先前不合法居留在美而不得申請的人，拜登政府打算就豁免條款，提供更明定、快速措施。意味領事官員可用其裁量權來推薦豁免，國土安全部授權而加快簽證流程。整體而言，行政命令暗示著更寬鬆、快速的豁免措施，讓這群申請人取得豁免。

政府此舉優先留下在美深造的人，承認他們對美國國家安全利益有價值；簡化申請流程，強調他們的技術，本政策鼓勵他們留下來，貢獻給美國勞動力，既讓他們受惠，也造福缺才孔急的雇主。

政府在行政命令中可能也擴大對「高技術工作」的定義。目前這類工作大致與科學、科技、工程及數學(STEM)領域有關。但現在，政府承認STEM以外的職業也要受高等教育、有專精知識或獨特技能。政府希望透過更詳細定義，吸引更廣的技術工作者留在美國，增加更多管道，讓非STEM學域的人留下來。

當前夢想生能在美持臨時工作許可合法在美工作。但他們的許可與某些工作簽證如H-1B有所不同；其他簽證授予明確的移民地位，可望因為就業管道而取得永久居留權。

拜登的行政命令凸顯美國努力讓移民政策，與21世紀經濟更加吻合。行政命令不僅造福想在美國逐夢的人，還授權給美國企業，取得他們所需、學有專精的人，以便在全球競爭中茁壯強大。