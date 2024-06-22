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拜登押注北卡 砸數百萬宣傳費…但民主黨在這16年來沒贏過

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統把今年大選的希望押注於北卡羅來納州，競選團隊加碼投入數百萬宣傳費用。圖為他今年1月在北卡州拜票。(路透)
拜登總統把今年大選的希望押注於北卡羅來納州，競選團隊加碼投入數百萬宣傳費用。圖為他今年1月在北卡州拜票。(路透)

「華爾街日報」21日報導，對於如何取得270張選舉人票的勝選之路，拜登總統把希望押注於北卡羅來納州，競選團隊加碼投入數百萬宣傳費用，但民主黨總統候選人從2008年以來卻不曾在北卡勝出。

競選團隊主管與北卡選務主管指出，拜登團隊在北卡州成立16個辦公室，聘有60多名員工，超過拜登2020年參選及2016年喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)參選的規模。廣告資訊市場調查機構AdImpact統計顯示，截至6月19日，拜登與盟友在北卡州的廣播、電視及網路宣傳與廣告累計花費520萬元。

相較之下，前總統川普競選團隊在北卡州迄今並無廣告開銷，由此可見川普團隊把北卡州視為絕對安全的共和黨鐵票區。

報導指出，拜登大手筆押注北卡羅來納州，對於今年大選結果可能造成關鍵影響，萬一「藍牆」(blue wall)三州丟失任何一州，還能靠北卡州扳回一城。民主黨在「藍牆」三州賓州、密西根州、威斯康辛州投資選舉資源最多，從1992年以來向來是民主黨總統候選人仰賴的票倉，直到2016年大選才被川普攻破。拜登雖在2020年大選贏回「藍牆」，但某些民調顯示今年的選舉川普在當地較具優勢。

下周首場總統候選人電視辯論結束後，拜登將走訪北卡州，將是他今年以來第四度走訪。副總統賀錦麗今年已五度前往北卡州拉票。

拜登民調顧問葛林(Geoff Garin)分析，拜登在北卡推出的競選規模比以往更大、策略也更大膽，「川普陣營卻沒有這樣的動作」。

葛林指出，墮胎權是拜登團隊在北卡州聚焦的議題之一。共和黨主導下，州議會幾乎全面禁止妊娠12周後墮胎，唯有極少數的強暴、亂倫或胎兒畸形等狀況例外。

共和黨全國委員會(Republican National Committee)發言人安娜．凱利(Anna Kelly)說：「2016年及2020年大選時，民主黨都在北卡州燒錢，最後還是敗給了川普。」

北卡州共和黨資深選舉策略專家薛馬克(Paul Shumaker)說，拜登無法整合黨內分歧，是川普能在北卡州取得先機的主要原因之一。不過，薛馬克說，人口成長使得北卡州的政治生態演變難以預測。他表示，如果民主黨能解決支持者投票率低的問題，雙方之間的差距就可能大幅拉近。

北卡羅來納州 拜登 川普

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