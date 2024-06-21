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輸給拜登2個百分點 川普怒斥福斯民調「垃圾」

編譯盧炯燊／綜合報導
拜川27日將進行首場電視辯論，對尚未決定投票意向的選民仍具有參考作用。（美聯社）
拜川27日將進行首場電視辯論，對尚未決定投票意向的選民仍具有參考作用。（美聯社）

福斯新聞(Fox News)最新民調指出，民主黨拜登以50%支持率，領先共和黨川普的48%。這是自去年10月以來，拜登首次在民調上領先川普，也是今屆大選開打以來，第一次取得50%支持。面對這個結果，川普不禁怒斥是「垃圾」！

自從川普涉及多起刑事控罪之後，支持率開始回落，在5月的路透/益普索民調裡，兩人的支持率勢均力敵，當時福斯新聞的民調仍指出川普以48%稍微領先拜登的47%。

但一個月之後，拜登的支持率大幅提高3個百分點，反超支持率不變的川普。

對於這個結果，川普在他自創社群平台「真實社群」(Truth Social)貼文，直斥「福斯新聞最新的民調是垃圾！他們使用了帶有偏見、傾向民主黨的選民樣本，用了拜登2020年的選民，比對川普2020年選民來做民調，結果是偏向了『狡詐的喬(拜登)』」。

川普又說，「我幾乎在其他所有民調都領先，包括在所有關鍵戰場州，例如威斯康辛州，還有賓州」。

在這個民調裡，兩人對決是拜登領先2個百分點，若加上第三人，拜登仍以43%比42%領先。獨立候選人小羅勃·甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)及魏斯特(Cornel West)分別獲得10% 及 2% 的支持，綠黨(Green Party)候選人史坦(Jill Stein)同樣只得 2%支持。

在獨立選民方面，拜登不但以9個百分點領先川普，更完全扭轉了與5月的結果，當時川普是領先2個百分點。

負責調查的共和黨民調專家達倫·肖 (Daron Shaw) 在解讀有關結果時指出，拜登在女性及長者的支持率略有改善，儘管在年輕選民及非裔的支持率較2020年大幅下降，但仍保持優勢。

艾默生學院/國會山報(Emerson College/The Hill) 也於20日公布民調結果，川普在搖擺州領先拜登，其中在亞利桑納、喬州領先4個百分點，在威州和內華達領先3個百分點，在賓州領先2個百分點，在密西根領先1個百分點。

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