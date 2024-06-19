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柯林頓又站台 拜登5天募得4000萬競選資金

編譯尤寶琪／綜合報導
前總統柯林頓3月在紐約市曼哈頓無線電城音樂廳，參加為拜登總統募款的活動。(美聯社)
前總統柯林頓3月在紐約市曼哈頓無線電城音樂廳，參加為拜登總統募款的活動。(美聯社)

拜登總統與前總統柯林頓(Bill Clinton)再次聯手，在18日舉行的聯合籌款活動上一起登台，籌集了總計共800萬元的競選資金；拜登的連任競選活動在過去五天已經籌集約4000萬元。

拜登競選團隊官員證實，這4000萬元資金主要是來自拜登和前總統歐巴馬(Obama)日前在洛杉磯舉行的募款活動，該活動共籌集了超過3000萬元；同時，第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)也一直在進行個人募款活動，估計已募集了約150萬美元。

拜登和柯林頓在3月時，偕歐巴馬在紐約市無線電城音樂廳(Radio City Music Hall)舉行的募款大會上大合體，共募集2500萬元；這次，拜登和柯林頓再次攜手，一同登上18日在柯林頓長期顧問、前維吉尼亞州州長麥考利夫(Terry McAuliffe)家鄉舉行的募款活動。第一夫人吉兒和前第一夫人喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)也都將出席這場在維州麥克林(McLean)舉行的募款活動。

拜登競選團隊發言人穆紐斯(Kevin Munoz)表示：「三場活動，募集了超過4000萬元，進一步證明了總統拜登和副總統賀錦麗(Kamala Harris)背後的能量；我們的支持者了解背後的利害關係，我們14日以來所籌集的資金，意味著更多廣告、更多活動、並與具有決定性的選民有更直接的接觸；同時，川普過去幾個月以來，在決戰州的資源或影響力為零，現在持續掙扎。」

上周末在洛杉磯舉行的活動，是民主黨史上籌募到最多資金的單一募款活動，除了有拜登和歐巴馬外，好萊塢巨星喬治克隆尼(George Clooney)與茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)等人也現身站台。

隨著拜登的共和黨挑戰者川普，在募款這場金錢遊戲中出現取得進展的跡象，拜登也開始加大籌款的衝刺力度；例如，川普4月在億萬富豪鮑爾森(John Paulson)佛州豪宅舉辦的募款活動上，從大金主手上募集了5050萬元。

川普競選團隊和共和黨全國委員會(Republican National Committee)表示，他們在5月共募集了1.41億元，其中有數千萬美元是在川普封口費案被判有罪後流入。拜登競選團隊目前尚未公布5月募款數據。

拜登 川普 柯林頓

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