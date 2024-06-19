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每日郵報：若首場辯論表現不佳 民主黨內密謀換掉拜登

編譯俞仲慈／綜合報導
據每日郵報報導，民主黨的四大天王：裴洛西、歐巴馬、舒默、柯林頓（由左至右）密謀如果拜登表現不佳，可能陣前換將。（美聯社）
據每日郵報報導，民主黨的四大天王：裴洛西、歐巴馬、舒默、柯林頓（由左至右）密謀如果拜登表現不佳，可能陣前換將。（美聯社）

每日郵報(Daily Mail)報導，鑑於拜登總統民調不斷下滑，若27日的首場辯論表現不佳，包括前總統柯林頓(Bill Clinton)、歐巴馬(Barack Obama)、前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)與參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)等黨內大佬可能密謀換掉年邁的拜登，以挽救民主黨選情。

根據報導，民主黨日前在洛杉磯舉行募款造勢活動，再度出現令人不安的場面，只見高齡81歲的拜登站在台上豎起大拇指，眼神茫然地望著台下觀眾，歐巴馬察覺情況不對勁，在揮手致意的同時攙扶拜登手腕，引領他走下台。

事後白宮出面否認拜登舉止僵硬，並反控媒體惡意散播廉價假消息，不過民主黨撤換拜登的傳聞依然甚囂塵上。

數據分析FiveThirtyEight網站創辦人席佛(Nate Silver)指出，拜登平均支持率創下37.4%新低，許多選民認為拜登的年紀無法勝任白宮大位：「這是很可以理解的憂慮，拜登看起來或表現得老邁，要在86歲前做完四年，簡直超乎常人。」

因此民主黨內雜音不斷，前柯林頓策士卡維爾(James Carville)直言拜登根本不該連任；前歐巴馬策士艾哲洛(David Axelrod)則以拜登參加史上最早舉行(6月27日)的總統辯論，宣示拜登會參選到底。

前柯林頓顧問兼民調專家潘恩（Mark Penn）表示，27日的辯論將是拜登向選民證明他適任總統的最後機會。

根據報導，若拜登辯論表現不佳，只有自由派大佬聯手才能使拜登退出。一位民主黨策士指出：「要讓拜登退選，唯有歐巴馬、柯林頓、裴洛西與舒默四人聯手。」

不過更換候選人的風險，有可能釀成猶如3月間失控大型貨輪撞斷巴爾的摩港基伊大橋般的悲劇，但也有黨內人士認為，如果操作得宜，即使臨陣換將也能達到拉抬選情的效果。

根據匿名消息人士透露，遞補人選絕非副總統賀錦麗，預估民主黨將以公開形式，由拜登、歐巴馬、柯林頓、舒默與裴洛西聯手推介新人選，並象徵式將權力移交給新的候選人。

不過高舉民主黨旗幟的遞補人選若再11月大選還是輸給川普，敗選責任就會落在推動陣前換降的大佬們身上。 

拜登 民主黨 歐巴馬

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