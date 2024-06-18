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網傳拜登對空氣比讚 白宮斥：影片移花接木、共和黨絕望了

中央社／華盛頓17日綜合外電報導
當北約飛行員完成跳傘表演時，美國總統拜登脫隊獨自走到旁邊比讚，行徑詭異。(影片截圖)
當北約飛行員完成跳傘表演時，美國總統拜登脫隊獨自走到旁邊比讚，行徑詭異。(影片截圖)

白宮17日批評共和黨人散布謠傳總統拜登身心衰退的影片，稱這些影像遭到刻意剪接與操弄。

中央社引述法新社報導，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）對記者說，這些影片被「移花接木」，「這告訴我們共和黨人有多麼絕望」。

最近幾天，包括「紐約郵報」和共和黨官方社群媒體帳戶等，分享了幾段關於這位81歲總統的短片。

其中一段影片，上周在義大利七大工業國集團（G7）峰會期間，拜登觀看跳傘表演時顯然迷失了方向，似乎背對其他領袖獨自遊蕩。

但尚皮耶表示，這段影片是遭到剪接，拜登是轉頭對跳傘者豎起大拇指。

她在媒體簡報會上說：「這已經經過廣泛的事實核查…包括保守派媒體。」她補充道：「如果你播放這段影片的時間比你看到的長一點…這怎麼回事？」

本周稍早，美國國家廣播公司（NBC）也駁斥了這一說法，並在網上發布自家攝影機從另一個角度拍攝的影片，顯示拜登與幾英尺外的跳傘員互動。

另一段廣泛分享的影片是在白宮舉行的音樂會上，其他世界領袖在拜登身邊跳舞，他則一動也不動地站著。反對人士表示，這顯示拜登出現糊塗的狀態。

尚皮耶談到這段影片時說：「總統站在那裡聽音樂，他沒有跳舞。對不起，我不知道不跳舞也是（…）個健康問題。」

周末，「紐約郵報」再次分享一段影片，顯示拜登在加州募款時在台上迷路，還要靠前總統歐巴馬指路才找到出口。

另一位白宮發言人貝茨（Andrew Bates）在社群媒體X上表示，拜登當時是留在台上，享受支持者的掌聲。

拜登在11月大選的主要競爭對手、共和黨人川普，把拜登的高齡作為他主要攻擊點之一，試圖將自己定位為充滿活力的替代者，儘管他也已經78歲，只比拜登年輕3歲。

拜登 白宮 共和黨

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