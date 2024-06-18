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摩根大通、美銀等金融界大佬轉向：歡迎川普政策

編譯徐薏茹／綜合報導
摩根大通董事長兼執行長戴蒙(左)、美國銀行執行長莫尼罕(右)等金融界龍頭級人物，開始表態歡迎川普政策。(美聯社)
摩根大通董事長兼執行長戴蒙(左)、美國銀行執行長莫尼罕(右)等金融界龍頭級人物，開始表態歡迎川普政策。(美聯社)

2016年川普贏得總統大選時，商界領袖蜂擁而至與他會面，希望緩和他的貿易政策和民粹主義言論，同時鼓勵川普有利於商業的稅收及放鬆管制的議程；現在，他們再度親近川普，自他擊敗黨內對手以來，更多來自金融界的大人物等著排隊支持他。

這些商業大佬表示，他們願意聆聽川普是因為對拜登感到不滿，逐漸意識到川普可能獲勝，並且希望在大選前形塑共和黨的議程，許多在2021年1月6日國會暴亂後遠離川普的人已經緩和他們的批評。

就連摩根大通董事長兼執行長戴蒙(Jamie Dimon)、美國銀行執行長莫尼罕(Brian Moynihan)這些向來避免表態支持的金融界龍頭級人物，也展示對川普政策的歡迎，或是表明對拜登的意見。

戴蒙、莫尼罕、花旗集團執行長佛雷澤(Jane Fraser)、富國銀行(Wells Fargo)執行長沙夫(Charlie Scharf)13日都出席川普的商業圓桌會議(Business Roundtable)，川普告訴他們，作為總統，他在稅收和經濟方面會做得比拜登更好，據一名在場人士的消息，川普稱公司稅應該為20%，且一度設想最低可以到15%，這是他競選的原來目標。

知情人士透露，川普團隊擔心企業領袖可能不會太歡迎川普，部分是因為他最近在封口費案中被定罪，但該知情人士表示，許多不喜歡川普或對他的言行舉止不滿的人，似乎願意再給川普一次機會。

川普競選團隊不贊同關於他們緊張的描述，稱川普是一名商人，在這一環境下感到自在，競選團隊發言人史帝芬．張(Steven Cheung)表示，川普受到在場所有人的熱烈歡迎，而他在放鬆管制、減稅方面的政策提議受到讚揚。

許多高層表示，如果搭配合適的副總統人選，川普的第二個任期可能更容易被接受。

消息人士透露，本次會議吸引全國部分頂尖企業領袖，包括蘋果執行長庫克(Tim Cook)、沃爾瑪執行長董明倫(Doug McMillon)；根據知情人士消息，拜登政府曾向董明倫諮詢通膨和供應鏈方面的議題。

前一次競選川普在矽谷企業領袖中有一些支持者，這次的支持群體似乎更廣泛且直言不諱，對許多人而言，他們的支持更多是由於對拜登總統任期期間商業環境的失望，而非對川普另一任期的強烈支持。

川普 拜登 Tim Cook

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