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最新民調：封口費案定罪後 川普流失「獨立選民」

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普。（美聯社）
前總統川普。（美聯社）

POLITICO雜誌與市場研究調查機構「易普索」(Ipsos)公布最新聯合民調顯示，前總統川普「封口費」案定罪之後，獨立選民出現流失。大約21%獨立選民受訪時說，定罪結果出爐後，支持川普的意願降低，判決對於投票動向將是重要因素。

這項聯合民調是在6月7日至9日之間，對抽樣選出的全美1027名18歲以上成年人完成網路調查，統計正負誤差在3.2%以下。調查結果重點包括：

川普遭到定罪對選情不利

所有受訪者當中，38%表示定罪結果對於傾向在選舉裡支持川普毫無影響，33%受訪者說因為判決結果變得較不可能支持川普，僅17%受訪者說因為判決結果變得更加支持川普。

獨立選民當中，只有12%表示判決結果讓他們更可能支持川普。

定罪結果讓選民棄川普而去

所有受訪者當中，22%表示川普判決關係著11月大選投票動向，定罪結果讓他們變得較不願意支持川普，另外6%選民則說，判決結果對投票動向影響重大，他們因此變得更願意支持川普。在獨立選民之間則有21%受訪者說判決影響投票方向，川普定罪之後讓他們變得較不可能投給川普，另外5%獨立選民則說判決出爐後變得更願意支持川普。

許多美國人對判決存疑

對川普來說，值得慶幸的是，不少民眾對檢察官及判決結果存疑。被問到有罪判決是否為公平公正的審判結果時，46%受訪者說「是」，32%受訪者說「不是」，另外19%則說「不知道」。

許多人對檢方起訴存疑

調查結果顯示，川普在輿論之間對檢方公正提出質疑的策略果然奏效。

許多人相信檢方要暗助拜登

被問到「封口費」起訴是否為了協助拜登，51%受訪者說不同意如此說法，43%受訪者表示同意。

共和黨員對司法制度的信賴減少

與2023年7月間的「易普索」調查結果對照，對於陪審團成員感到信任的共和黨受訪者，從原本的60%縮水到42%。

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