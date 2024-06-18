我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球250個最快樂城市 加州僅舊金山上榜

NBA／塞爾蒂克18冠堆高紀錄 還有10隊未曾封王

拜登斥資5000萬新競選廣告 強力攻擊「犯人川普」

編譯陳韻涵／綜合報導
2024大選投票日還剩5個月，選戰逐漸升溫。拜登總統競選團隊近日推出新的競選文宣，鎖定對手川普被陪審團裁定34項罪的事實，描繪川普是不可靠的罪犯。(取自X平台)
2024大選投票日還剩5個月，選戰逐漸升溫。拜登總統競選團隊近日推出新的競選文宣，鎖定對手川普被陪審團裁定34項罪的事實，描繪川普是不可靠的罪犯。(取自X平台)

拜登總統連任團隊斥資5000萬元強打最新競選文宣，指前總統川普為定罪的罪犯；川普陣營回擊，稱拜登利用封口費案干預選舉。

美聯社報導，拜登的連任競選團隊將在本月底前砸下5000萬元發動「閃電戰」，率先推出電視廣告，宣揚川普遭定重罪；這表示民主黨籍現任總統，將在此次選舉中，凸顯共和黨對手的法律困境。

目前距離選舉日還有數月時間，但競選廣告早已如火如荼進行。

拜登團隊表示，希望在6月27日於亞特蘭大舉行首場總統辯論會前，明確界定兩位候選人的差別。

2024大選投票日還剩5個月，選戰逐漸升溫。拜登總統競選團隊近日推出新的競選文宣...
2024大選投票日還剩5個月，選戰逐漸升溫。拜登總統競選團隊近日推出新的競選文宣，鎖定對手川普被陪審團定罪的事實，描繪川普是不可靠的罪犯。(美聯社)

拜登這項競選廣告活動包括逾100萬元用於接觸非裔、西班牙裔和亞裔選民，以及一個強調川普在紐約封口費案中被定34項重罪的廣告；這個廣告將在搖擺州的電視、串流媒體、手機上播送。

拜登團隊的這個廣告，除了強調川普被刑事定罪外，也指出「品性問題」(Character Matters)，指川普在其他官司中被控性騷擾和財務欺詐，另在三宗刑案中面臨重罪指控，這些案件都可能在11月選前受審。

廣告旁白說道：「在法庭上，我們看透川普的本性」，搭配川普的刑事檔案照(mug shot)，以及拜登與支持者擊掌的照片，接著說道：「這次選舉是在選擇一個只為私利而被定罪的罪犯，以及一位為家人而戰的總統」。

川普被定罪後，拜登也經常提及此事，譴責川普宣稱他的官司出於政治動機操作。對此，拜登表示，「任何人僅因不欣賞判決結果，就說被操縱，這是不僅魯莽、危險且不負責任」。

拜登的兒子杭特(Hunter Biden)上周在德拉瓦州，基於2018年購槍時說謊被判三項重罪成立；拜登接受陪審團的判決，並「在杭特考慮上訴時，持續尊重司法程序」。

川普否認任何不法，且憑空宣稱拜登或司法部官員基於政治動機，策畫針對他的紐約案件；川普及其盟友表示，若川普重返白宮，可能會報復政治對手。

川普競選團隊發言人李威特(Karoline Leavitt)表示，拜登政府「武裝司法系統對付川普總統」，兩人「在辯論講台上的表現，將會非常明顯」。

2024大選投票日還剩5個月，選戰逐漸升溫。拜登總統競選團隊近日推出新的競選文宣...
2024大選投票日還剩5個月，選戰逐漸升溫。拜登總統競選團隊近日推出新的競選文宣，鎖定對手川普被陪審團定罪的事實，描繪川普是不可靠的罪犯。(美聯社)

川普 拜登 性騷擾

上一則

貸款、看房被拒…置產禁令下 佛州華人嘆：就算是公民，仍是中國臉

下一則

嚇阻中俄 北約秘書長：討論取出貯存的核武待命

延伸閱讀

拜登川普首場辯論6/27登場 健康與心智狀況成焦點

拜登川普首場辯論6/27登場 健康與心智狀況成焦點
華郵：紅州民主黨參議員拚連任 紛紛與電動車政策切割

華郵：紅州民主黨參議員拚連任 紛紛與電動車政策切割
尷尬打臉…剛嘲笑拜登腦袋鈍 川普也記憶斷片

尷尬打臉…剛嘲笑拜登腦袋鈍 川普也記憶斷片
全美最艱難政治工作…幫81歲拜登鞏固年輕選票

全美最艱難政治工作…幫81歲拜登鞏固年輕選票

熱門新聞

微博上傳出吉林省吉林市一公園發生凶案，有外國人受傷。（微博截圖）

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

2024-06-10 19:27
拜登總統（中），日前在洛杉磯舉行募款大會，在台上疑似「呆住」，前總統歐巴馬（右）把他帶下舞台。(取材自X/@chrissgardner影片截圖)

影／拜登募款大會又「呆在台上」 歐巴馬神救援

2024-06-16 21:20
知情人士透露，中國國家主席習近平(中)去年4月曾向赴中國訪問的歐盟執委會主席范德賴恩(右)表示，美國試圖刺激他攻打台灣，但他不會上當。圖為范德賴恩與歐盟理事會主席米歇爾(左)去年12月7日訪問北京時，會晤習近平。(美聯社)

金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

2024-06-16 10:40
新入籍的公民握著國旗與護照。(美聯社)

報稅機制不利居住海外者 近1/4僑民考慮過放棄美國籍

2024-06-13 16:55
杭特‧拜登在聆聽宣判後，與第一夫人吉兒及妻子一同步出法庭。(擷自YouTube@ABC News Live)

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

2024-06-11 12:27
美國士兵在聯合軍事演習後，在菲律賓北部的海軍基地上陸。(美聯社)

紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國

2024-06-13 11:25

超人氣

更多 >
越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜

越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜
印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準

印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準
4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富

4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富
「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了
陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄

陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄