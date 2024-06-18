拜登斥資5000萬新競選廣告 強力攻擊「犯人川普」

2024大選投票日還剩5個月，選戰逐漸升溫。拜登總統競選團隊近日推出新的競選文宣，鎖定對手川普被陪審團裁定34項罪的事實，描繪川普是不可靠的罪犯。(取自X平台)

拜登 總統連任團隊斥資5000萬元強打最新競選文宣，指前總統川普 為定罪的罪犯；川普陣營回擊，稱拜登利用封口費案干預選舉。

美聯社報導，拜登的連任競選團隊將在本月底前砸下5000萬元發動「閃電戰」，率先推出電視廣告，宣揚川普遭定重罪；這表示民主黨籍現任總統，將在此次選舉中，凸顯共和黨對手的法律困境。

目前距離選舉日還有數月時間，但競選廣告早已如火如荼進行。

拜登團隊表示，希望在6月27日於亞特蘭大舉行首場總統辯論會前，明確界定兩位候選人的差別。

2024大選投票日還剩5個月，選戰逐漸升溫。拜登總統競選團隊近日推出新的競選文宣，鎖定對手川普被陪審團定罪的事實，描繪川普是不可靠的罪犯。(美聯社)

拜登這項競選廣告活動包括逾100萬元用於接觸非裔、西班牙裔和亞裔選民，以及一個強調川普在紐約封口費案中被定34項重罪的廣告；這個廣告將在搖擺州的電視、串流媒體、手機上播送。

拜登團隊的這個廣告，除了強調川普被刑事定罪外，也指出「品性問題」(Character Matters)，指川普在其他官司中被控性騷擾 和財務欺詐，另在三宗刑案中面臨重罪指控，這些案件都可能在11月選前受審。

廣告旁白說道：「在法庭上，我們看透川普的本性」，搭配川普的刑事檔案照(mug shot)，以及拜登與支持者擊掌的照片，接著說道：「這次選舉是在選擇一個只為私利而被定罪的罪犯，以及一位為家人而戰的總統」。

川普被定罪後，拜登也經常提及此事，譴責川普宣稱他的官司出於政治動機操作。對此，拜登表示，「任何人僅因不欣賞判決結果，就說被操縱，這是不僅魯莽、危險且不負責任」。

拜登的兒子杭特(Hunter Biden)上周在德拉瓦州，基於2018年購槍時說謊被判三項重罪成立；拜登接受陪審團的判決，並「在杭特考慮上訴時，持續尊重司法程序」。

川普否認任何不法，且憑空宣稱拜登或司法部官員基於政治動機，策畫針對他的紐約案件；川普及其盟友表示，若川普重返白宮，可能會報復政治對手。