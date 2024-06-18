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川普爭取阿拉伯裔選票 盼黎巴嫩裔親家當說客

編譯潘勛／綜合報導
圖為共和黨眾院議長強生(左)與川普的親家布羅斯(中)，本月1日在密西根州拜訪阿拉伯裔社區，為川普拉票。圖右為密西根州共和黨眾議員麗莎．麥克林。(美聯社)
圖為共和黨眾院議長強生(左)與川普的親家布羅斯(中)，本月1日在密西根州拜訪阿拉伯裔社區，為川普拉票。圖右為密西根州共和黨眾議員麗莎．麥克林。(美聯社)

許多阿拉伯裔討厭拜登總統，但認定川普更力挺以色列，且仇恨伊斯蘭分子；川普陣營寄望他嫁給黎巴嫩後裔的小女兒蒂芬妮‧川普(Tiffany Trump)的公公布羅斯(Massad Boulos)能成為說客，勸說阿裔選民認定川普是更佳選擇。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，布羅斯出生於黎巴嫩，十來歲搬到德州，能講阿拉伯語、英語及法語，長大後從商，他兒子麥可兩年前娶了蒂芬妮，也就加入川普家族。

長久以來，川普便仰仗家族成員及其親戚們，充當選戰陣營及白宮要角。布羅斯長期建立人脈，憑著這一點，盡力想促成阿拉伯裔支持川普。

拜登的民主黨基本盤不贊成他支持以色列掃蕩加薩，例如2月拜登在密西根阿拉伯裔美國人很多的地區，就碰到可觀的不表態抗議選票，那些人本來是民主黨的重要票倉；因此川普陣營有些人認為，這一點可讓川普獲利。

布羅斯表示，阿拉伯裔美國人社區目前最看重事項，顯然便是中東的戰爭，問題在誰能帶來和平、誰招致戰爭，顯然阿拉伯裔曉得答案。

但與布羅斯見面的幾個人也指出，川普對阿拉伯人及穆斯林多番放話。他還擔任總統時，曾禁止幾個穆斯林占大宗國家的移民來美，質疑穆斯林當國會議員的忠誠度。現在他競選第二個任期，幾次批評拜登不夠支持以色列，還威脅遞解支持巴斯勒坦的抗議人士出境，把他們貼上好戰組織哈瑪斯(Hamas)支持者的標籤。

在密州迪爾伯恩(Dearborn)刊行阿拉伯裔美國人新聞報(Arab American News)的席布蘭尼(Osama Siblani)表示，自己與布羅斯交談過，這與兩人都來自黎巴嫩無關，買票是行不通的，要讓阿拉伯裔社區取得實質的東西，而川普到現在都沒給。

「阿拉伯裔支持川普」(Arab Americans for Trump)組織主席巴赫巴(Bishara Bahbah)表示，拜登少一票就等於川普多一票。

布羅斯2020年就挺川普，自從兒子2022年娶了蒂芬妮之後，他開始發揮影響力，數次參與會議，與阿拉伯裔社區領袖集會，談論拜登與川普當總統的政績，主張阿拉伯裔在川普執政下過得更好，而且說當時戰爭、衝突較少，意思是川普可以出力解決以哈戰爭。

川普 拜登 以色列

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