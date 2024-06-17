記者戴「支持川普帽」搭美國航空 被空服員當空氣對待
獨立記者莫林斯（Heather Mullins）表示，美國航空的空服員因為她戴了支持前總統川普的帽子，因此在幫乘客點飲料時故意忽視她。美國航空回應，已經了解該事件並正進行調查中。
紐約郵報（New York Post）報導，莫林斯是狂熱的川普支持者，她在社群平台X發文指控自己遭美國航空空服員忽視的經驗。
莫林斯說，她過去四年常戴著寫有川普競選口號「Make America Great Again」的紅色帽子到各地，很多人都和她碰拳打招呼，從來沒有收到仇視過，但她日前搭美國航空頭等艙從底特律飛費城時，被空服員忽視了。
莫林斯說，該位空服員問坐她隔壁的男子要點什麼飲料後，沒有問她就轉身離開，當該空服員幫男子上飲料時，莫林斯問空服員自己是否能點飲料，空服員口氣冷淡地回應「不，我等等再過來幫妳點」，結果空服員接著問坐在莫林斯後方的乘客要點什麼飲料，讓後方乘客很吃驚。
莫林斯說她是最後一個點到飲料的人，她說她對此感到震驚，很難過美國居然發生這種事，當時其他乘客對此議論紛紛，她很感謝她四周的乘客都認為空服員這樣對她很糟糕。
莫林斯後來上網提交客訴內容，還把該位空服員的照片貼到社群平台上，表示美國航空致電向她道歉，表示已經看到她的客訴內容。
美國航空一位發言人在回應聲明稿指出，他們致力於向乘客提供正面且友善的飛行經驗，他們正在調查該事件，會聯繫當事人以了解更多事件細節。
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