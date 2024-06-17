記者戴「支持川普帽」搭美國航空 被空服員當空氣對待

MAGA示意圖，非新聞當事者。圖為支持川普民眾。 (美聯社)

獨立記者莫林斯（Heather Mullins）表示，美國航空的空服員因為她戴了支持前總統川普 的帽子，因此在幫乘客點飲料時故意忽視她。美國航空回應，已經了解該事件並正進行調查中。

紐約郵報（New York Post）報導，莫林斯是狂熱的川普支持者，她在社群平台X發文指控自己遭美國航空空服員忽視的經驗。

I’ve worn my MAGA hat every time I’ve flown for the last four years and got thousands of fist bumps. NEVER got any hate. Well, there’s a first time for everything. I just had the flight attendant for @AmericanAir SKIP ME in first class when asking everyone if they wanted a… — Heather Mullins (@TalkMullins) 2024年6月16日

莫林斯說，她過去四年常戴著寫有川普競選口號「Make America Great Again」的紅色帽子到各地，很多人都和她碰拳打招呼，從來沒有收到仇視過，但她日前搭美國航空頭等艙從底特律飛費城時，被空服員忽視了。

莫林斯說，該位空服員問坐她隔壁的男子要點什麼飲料後，沒有問她就轉身離開，當該空服員幫男子上飲料時，莫林斯問空服員自己是否能點飲料，空服員口氣冷淡地回應「不，我等等再過來幫妳點」，結果空服員接著問坐在莫林斯後方的乘客要點什麼飲料，讓後方乘客很吃驚。

莫林斯說她是最後一個點到飲料的人，她說她對此感到震驚，很難過美國居然發生這種事，當時其他乘客對此議論紛紛，她很感謝她四周的乘客都認為空服員這樣對她很糟糕。

莫林斯後來上網提交客訴內容，還把該位空服員的照片貼到社群平台上，表示美國航空致電向她道歉，表示已經看到她的客訴內容。

美國航空一位發言人在回應聲明稿指出，他們致力於向乘客提供正面且友善的飛行經驗，他們正在調查該事件，會聯繫當事人以了解更多事件細節。