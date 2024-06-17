「反川普」盟軍起草訴訟計畫 部分民主黨主政州屯墮胎藥

反對川普的人已開始部署，萬一他獲勝後，採取何種因應手段。圖為川普封口費官司開庭時，反對者手持標語，被川粉扯下。(美聯社)

前總統川普 謀求重返白宮，他的競選團隊已經公布當選後的政綱，反對川普的人認為他的政綱是對民主制度的威脅，已採取極不尋常的手段，著手起草因應的訴訟案件，以便萬一11月川普真的勝選，有能力阻擋他的施政。

紐約時報16日報導，反抗川普人士起草的訴訟計畫，包括控告他信誓旦旦地說，會大規模遞解無證移民。有群反抗者已雇用新的稽查人員，以抗拒川普若二次執政，會動用國稅局(IRS)來對付他們。另外，民主黨 主政的各州政府甚至在屯積墮胎 藥物。

民主黨官員、進步派人士、監督政府組織乃至前共和黨人，因害怕川普再度執政，而結合成聯絡網；他們認為川普掌權，不僅危害他們的施政，對美國民主制度本身也是一樣，所以採取非凡措施。

反對川普的人已開始部署，萬一他獲勝後，採取何種因應手段。圖為川普封口費官司開庭時，反對者手持「別讓川普愚弄你」「川普危及所有人」等標語。(美聯社)

雖說最高法院13日駁回反墮胎團體之訴，原告一方想廢止聯邦批准的墮胎藥物美服培酮(mifepristone)，但自由派害怕川普再度當選，可能撤消給該藥物的批准，或者動用19世紀的道德法，凡跨州寄送該藥跨的人都涉違法。

民主黨籍華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)表示，他已確保大批美服培酮供貨， 讓州內女性能取得，撐過川普的第二任期。藥物存放在州府倉儲裡。

碰到任何總統選舉年，總是會有許多假設對方當選會怎樣的言論。這些討論過去一般只侷限在華府閒聊或私下揣測，精力大多用在協助自己的政黨勝選，制定執政時施行的計畫。

但抗拒川普可能再次執政而出謀畫策，時機這麼早、聲浪及規模之大，實在史無前例；這批「盟軍」雖組織鬆散，但下定決心不要措手不及，不重蹈川普2016年出乎意料勝選時的覆轍。

假如川普重返白宮，他已公開表示，打算實施許多激烈變革，其中很多帶有獨裁的弦外之音，包括動用司法部報復他的政敵，派遣聯邦軍隊入駐民主黨主政城市，大規模遣返無證客、興建龐大集中營拘留無證客、更容易解雇聯邦公僕，然後代之以忠心的人，另擴大並集中總統行政權。

「保護民主」(Protect Democracy)組織執行長巴森(Ian Bassin)表示，如何抗抵這樣的政綱，不該被視為尋常的政策辯論了，而該視為努力保護美國自治的基本面向，不受「有志於獨裁者」所侵害。