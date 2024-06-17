尷尬打臉…剛嘲笑拜登腦袋鈍 川普也記憶斷片

川普在底特律造勢時，想要挑戰拜登接受認知測試，隨即自己就忘了測試醫師的名字。(美聯社)

剛過78歲生日的川普 15日在一場大型造勢活動中，呼籲81歲的拜登 總統接受認知測試 ，不過他自己也隨即露餡，先是叫錯醫師姓名、隨後又忘記接受提問的承諾，轉身下台，讓在場支持者相當錯愕。

據每日郵報報導，川普在密西根州底特律舉行名為「轉捩點行動」(Turning Point Action)的造勢大會，向全場8000位熱情支持者，高談闊論，發表長達1小時又20分的演說，遠遠超過拜登15分鐘的演說，有意強調自己依然老當益壯、精力充沛，並凸顯拜登的老態龍鍾。

川普提及拜登時，語帶嘲諷表示：「他連通膨這個字是什麼都不知道。」並公開呼籲：「我認為拜登應該和我一樣接受認知測驗。」

不過接下來川普記憶斷片，連自己的白宮 醫師名字也搞錯；他說：「我做過認知測驗，我問大家知道醫師強生(Ronnie Johnson)嗎？他原本是德州聯邦眾議員，他是我的白宮醫生。」但其實川普的白宮醫師名叫傑克森(Ronnie Jackson)。

而且川普在台上的尷尬時刻不只一回，川普演講結束後直接打算下台，完全把對支持者的承諾忘得一乾二淨，稍早前他說：「在演講結束時，我會回答大家的提問。」並強調：「所以我與拜登不同，他從不接受任何提問。」

就在川普感謝支持者並走到舞台側邊時，「轉捩點行動」創辦人柯克(Charlie Kirk)神色慌張上台打圓場：「請大家再一次為前總統川普鼓掌。」匆忙結束當晚造勢活動。

川普目前民調居於領先，與選情積弱不振的拜登相比，到處舉辦造勢活動，展現積極態度，但也經常出現口誤，根據最近一份報告，他在一場會議上漫無目標的演講內容，讓部分與會的企業執行長感到憂心。

2020年大選，拜登以3個百分點優勢贏得密西根州，如今川普在滾動式民調以半個百分點優勢微幅領先；川普積極爭取非裔選票，因為四年前，拜登就是靠非裔選民支持入主白宮，川普演說時痛批「對非裔來說，拜登是最糟糕的總統」。