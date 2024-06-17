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全美最艱難政治工作…幫81歲拜登鞏固年輕選票

編譯潘勛／綜合報導
拜登的競選支票—諸如取消學貸、讓夢想生入籍等—一一跳票，加上對以哈戰爭所持態度，讓年輕人失望。圖為拜登去年在國情咨文講話時，白宮邀請的年輕人起立為他鼓掌。(路透)
拜登的競選支票—諸如取消學貸、讓夢想生入籍等—一一跳票，加上對以哈戰爭所持態度，讓年輕人失望。圖為拜登去年在國情咨文講話時，白宮邀請的年輕人起立為他鼓掌。(路透)

拜登總統年逾八旬，許多2020年競選時的承諾如取消學貸、讓無證客有途徑成為公民等，在這個任期內都未落實，讓許多年輕人失望；24歲的伊芙‧李文森(Eve Levenson)擔任拜登競選團隊的全國年輕人事務主任，外界認為她做的無疑是全國最艱難政治工作之一。

華盛頓郵報報導，李文森日前回到她母校喬治華盛頓大學(George Washington University)，對自己會碰到什麼，實在心裡沒底；她很擔心校園抗議者會打斷她主持的校園政治關係網培養工作。

李文森承認，自己現在到各大學去，都有心理準備，會碰到意見一大堆的人。她打安全牌，避開意見兩極的話題，例如拜登的年紀、以哈戰爭，專注於自己組織青年的經驗。

李文森做的或許是拜登連任選戰團隊裡最艱難的工作，她負責說服年輕人在11月投給拜登。她高中起便是政治活躍人士，現在的職責是幫忙其他立場相近的學生，能反擊對拜登的批評，還有訓練志工領袖、活動組辦人，以便說服還沒打算投給拜登的選民。

雖然民調指出，通膨、住居及健保是年輕人更關心事項，但以哈戰爭在大學校園鬧的動靜很大，李文森春季到各校拜訪時見識過。一些支持拜登的年輕人，都擔憂拜登處理以哈戰爭的方法。

15個年輕選民組織支持拜登，其中一個3月發聲明指出，民主黨日復一日都未能團結支持永久停火、承認巴勒斯坦國，如此愈來愈多年輕人開始對民主黨幻滅。

李文森1月加入拜登團隊。過去幾個月她用在巡迴全國，會見年輕選民及組織，訓練學生們使用App，把支持拜登的內容，分享到社交媒體，聚集選戰的接洽人，制定投票計畫。

截至目前，李文森大致上只出現在親民主黨學生群眾之前，專打拜登在年輕人當中得高分的政策領域如氣候變遷及墮胎權。她春季碰面的學生組織都誇獎她以及選戰陣營的各種努力，但她面臨的挑戰很艱鉅。

拜登 民主黨 氣候變遷

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