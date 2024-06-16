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德總理蕭茲強力背書：拜登腦筋清晰 11月能贏大選

編譯盧炯燊／綜合報導
日前在義大利G7峰會上會晤過拜登總統(中)的德國總理蕭茲(右)受訪表示，拜登「確切地知道自己在幹什麼」，他極可能贏得11月大選，成功連任。圖為兩人13日在峰會上握手寒暄。(歐新社)
日前在義大利G7峰會上會晤過拜登總統(中)的德國總理蕭茲(右)受訪表示，拜登「確切地知道自己在幹什麼」，他極可能贏得11月大選，成功連任。圖為兩人13日在峰會上握手寒暄。(歐新社)

81歲的拜登總統，經常出現口誤、搞不清楚方向甚至踩空跌倒，其精神狀況不僅美國國民關注，盟邦也不例外，擔心拜登因此敗選，前總統川普重返白宮。不過德國總理蕭茲(Olaf Scholz)15日力挺拜登，對他的領導表示強烈支持及信心。

蕭茲藉著出席義大利七國集團(G7)峰會期間，接受阿克塞爾·斯普林格新聞集團(Axel Springer)旗下媒體，包括美國POLITICO的訪問，表示拜登「確切地知道自己在幹什麼」，認為他極可能贏得11月大選，成功連任。

在訪談中，蕭茲認為「拜登是個頭腦清晰的人，確切知道自己在做什麼，是世界上最有經驗的政治家之一，特別是在國際政治方面」。

他說，俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐洲現正處於一場戰爭，世界各地還有許多衝突正在發生，在此困難時刻，拜登出席這次G7峰會確實很有用，是一件好事，因此拜登是一個完全知道自己在做什麼的人。

此次G7峰會重申對烏克蘭的支持，然而還有五個月就要舉行的美國總統大選為峰會蒙上陰影。各國擔心美國由於嚴重的通貨膨脹，持續惡化的無證移民問題，選民恐將拜登逐出白宮。各國更憂慮川普捲土重來，因為他擔任總統期間，會隨時將美國的國際承諾拋諸腦後，包括威脅若北約盟友「不付錢」，他就會退出北約。

但蕭茲顯然對這些擔憂不當一回事，認定拜登有可能贏得選舉，認為目前各種有關美國大選結果的胡亂猜測實在有點奇怪。他說，拜登在國內問題及外交政策上，都取得長足進步，故此很有信心他會在選舉中勝出。

蕭茲強調對拜登的領導能力很有信心，在全球面臨一系列日益嚴重的複雜問題的時候，包括以巴、俄烏戰爭持續升級、氣候變化等，對方依然可以發揮關鍵領導作用。

他指出，拜登奉行的政策促進了美國經濟的正常發展，這不僅有助確保和平與安全，也確保美國繼續在世界上發揮著自己的作用；當然更重要的是，加強了國家的團結以及凝聚力。

日前在義大利G7峰會上會晤過拜登總統的德國總理蕭茲受訪表示，拜登「確切地知道自己...
日前在義大利G7峰會上會晤過拜登總統的德國總理蕭茲受訪表示，拜登「確切地知道自己在幹什麼」，他極可能贏得11月大選，成功連任。(路透)

拜登 蕭茲 G7

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