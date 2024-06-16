過去2次大選低估「隱性川粉」 民調機構這次避免重蹈覆轍

2016年和2020年的大選民調都低估了支持川普的「隱性川粉」，民調機構希望今年的民調客觀準確。圖為佛州的一名華裔6月14日秀出寫有中文的T恤，祝福川普78歲「生日快樂」。(歐新社)

總統大選前的各個機構的無數次民調 應為總統候選人和選民提供清晰的民意概況，但2016年和2020年的選舉卻動搖了公眾信心，因為許多民調都低估了前總統川普 的支持度，這些民調反而為大選增添不確定性，許多機構和專家正研究如何調整調查方法，以求更精準的結果。

新聞網站Axios報導，美國民意研究協會(American Association for Public Opinion Research，AAPOR)稱2016年一些選民在最後一刻才表態投川，因為川普本身存在諸多爭議，很多人羞於承認支持他。

丕優研究中心(Pew Research Center)副總裁甘迺迪(Courtney Kennedy)則說很多民調抽樣中有太多大學畢業生，他們往往更傾向於民主黨。雖然她說這個問題基本上已經診斷並解決，但AAPOR數據顯示2020年全國民調出現40年來最高的誤差率；2022年期中選舉大眾預期的「紅色浪潮」也未實現。

丕優研究中心指出，2016年時全國民意調查機構只有2%至少使用三種抽樣方法，而2022年已上升到17%，有時還在同份研究使用多種抽樣法。

奧本大學(Auburn University)政治學教授布朗(Mitchell Brown)表示，科技不斷更新、家用電話用戶減少，使民調變得更加困難，民調人員現在經常使用美國郵政 服務地址清單，透過郵件聯繫人們來創建隨機樣本。民調機構雖然也可以線上民調，但受訪者往往更年輕、更多男性；家用電話則通常訪不到年輕人。線上民調雖更便宜，但易受機器人攻擊，很難評估線上樣本是否真正有代表性。

即使如此，布朗認為民調狀況自2016年後有所改善，因許多大型民調機構越來越使用多種民調方法、採樣不同族群。新調查方法允許民調人員三方比對數據，確保他們的結果接近現況。

甘迺迪指出川普今年民調比2016年和2020年更好，這可能表明以往民調漏掉「隱性川粉」的問題已經解決，但她仍對今年結果感到緊張，因為川普過去兩場競選經常吸引不愛投票的選民，這些選民很少回應民調、更難以預測。