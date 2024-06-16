過去2次大選低估「隱性川粉」 民調機構這次避免重蹈覆轍
總統大選前的各個機構的無數次民調應為總統候選人和選民提供清晰的民意概況，但2016年和2020年的選舉卻動搖了公眾信心，因為許多民調都低估了前總統川普的支持度，這些民調反而為大選增添不確定性，許多機構和專家正研究如何調整調查方法，以求更精準的結果。
新聞網站Axios報導，美國民意研究協會(American Association for Public Opinion Research，AAPOR)稱2016年一些選民在最後一刻才表態投川，因為川普本身存在諸多爭議，很多人羞於承認支持他。
丕優研究中心(Pew Research Center)副總裁甘迺迪(Courtney Kennedy)則說很多民調抽樣中有太多大學畢業生，他們往往更傾向於民主黨。雖然她說這個問題基本上已經診斷並解決，但AAPOR數據顯示2020年全國民調出現40年來最高的誤差率；2022年期中選舉大眾預期的「紅色浪潮」也未實現。
丕優研究中心指出，2016年時全國民意調查機構只有2%至少使用三種抽樣方法，而2022年已上升到17%，有時還在同份研究使用多種抽樣法。
奧本大學(Auburn University)政治學教授布朗(Mitchell Brown)表示，科技不斷更新、家用電話用戶減少，使民調變得更加困難，民調人員現在經常使用美國郵政服務地址清單，透過郵件聯繫人們來創建隨機樣本。民調機構雖然也可以線上民調，但受訪者往往更年輕、更多男性；家用電話則通常訪不到年輕人。線上民調雖更便宜，但易受機器人攻擊，很難評估線上樣本是否真正有代表性。
即使如此，布朗認為民調狀況自2016年後有所改善，因許多大型民調機構越來越使用多種民調方法、採樣不同族群。新調查方法允許民調人員三方比對數據，確保他們的結果接近現況。
甘迺迪指出川普今年民調比2016年和2020年更好，這可能表明以往民調漏掉「隱性川粉」的問題已經解決，但她仍對今年結果感到緊張，因為川普過去兩場競選經常吸引不愛投票的選民，這些選民很少回應民調、更難以預測。
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