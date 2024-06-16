選民對兩黨總統候選人「雙重仇恨」 創歷史新高

最新民調顯示，國人對兩大黨總統候選人持負面看法的比例，創下歷史新高，同時選民對於兩黨的仇恨值更是倍增。圖為賓州費城的拜登支持者5月29日出席造勢活動。(美聯社)

最新民調 顯示，國人對兩大黨總統候選人持負面看法的比例，創下歷史新高，同時選民對於兩黨的仇恨值更是倍增。

根據丕優研究中心(Pew Research Center)最新統計數據，有四分之一國人對總統拜登 與前總統川普 抱持負面看法，是過去10屆總統大選中，「雙重仇恨者」(double haters)占比最高的紀錄。

根據Axios報導，自2020年以來國人對兩黨的仇恨值幾乎增加一倍，因此今年川普與拜登一對一競選捲土重來，成為現代政治史最可怕的一場選舉。

有政治分析師預測，年底總統大選將由六個搖擺州6%選民決定勝負，部分選民被迫摀住鼻子，在選票上圈選一位比較不討厭的候選人。

至於獨立參選的小羅伯甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)則聲稱在兩黨陣營爭先恐後爭取的數州，提供選民第三方選擇。

有鑑於兩黨選情持續拉鋸，無論哪一位候選人只要能夠動員更多「雙重仇恨者」支持，對於選舉人團(Electoral College)票都可能發揮決定性優勢。

數周來，川普透過訪問國會山莊與參院少數黨領袖、肯塔基州聯邦參議員麥康諾(Mitch McConnell)握手，展示共和黨大團結，以消除外界對共和黨的不滿聲浪。

還有前聯合國大使海理(Nikki Haley)在上個月表態支持川普，因其支持者絕大多數都是「雙重仇恨者」。

而且因國會攻擊事件曾譴責川普的共和黨金主也紛紛掏出支票簿捐款給川普，他們稱已無法忍受拜登繼續連任。

另一方面，根據美國廣播公司新聞網(ABC News)與益普索(Ipsos)最新民調顯示，67％「雙重仇恨者」認為川普被定罪後就應該中止競選，被拜登競選團隊視為贏得關鍵選民的一大利多。

民主黨民調專家波洛克(Jeffrey Pollock)指出：「大家可能不喜歡兩位候選人，但對川普負面看法更高，只要善用造勢活動說服選民，肯定可達到一定效果。」