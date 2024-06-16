拜登、川普辯論規則公布：沒觀眾、不能帶筆記、禁與幕僚互動

CNN將於27日舉行的總統大選規則細則公布，參與辯論的拜登總統(右)、前總統川普(左)均不得帶事先寫好的筆記、助理不得與候選人互動、現場沒有觀眾。圖為兩人在2020年10月的大選辯論中。(美聯社)

距離2024年總統大選第一場辯論不到14天，有線電視新聞網(CNN)15日公布拜登 總統、前總統川普 兩個競選陣營都同意的辯論細節，27日在亞特蘭大市舉辦的辯論為時90分鐘，兩人均不得帶事先寫好的筆記、助理不得與候選人互動、現場沒有觀眾。

本場辯論由CNN的資深主播塔柏(Jake Tapper)、巴許(Dana Bash)共同主持，是2024年總統選戰起跑以來，兩人首度面對面交鋒。拜登與川普都收到CNN的邀請，同意接受辯論會的規則及模式；CNN在5月致兩陣營的信件中都詳述。

90分鐘的辯論有兩次休息供播放廣告；廣告時間幕僚不得與候選人互動。

拜、川同意現身於一樣的講壇之前，講壇的站位則由擲硬幣決定。

按照規則，兩支麥克風在辯論期間，只有輪到其中一方候選人講話的時間，這一支才打開，不然就靜音。候選人在台上沒有提字機或事先寫好的筆記，但會獲得鋼筆、一疊筆記紙以及一瓶水。

這次辯論的一些細節，例如現場沒有聽眾，與以往辯論有所不同；但是CNN表示，主持人將「盡其所能確保遵守時限、文明辯論」。

為達成CNN的總統候選人辯論資格，參與者必要滿足憲法第一節第二條規定的要求。拜登及川普都已達標；以獨立候選人身分參選的小羅伯‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)、綠黨(Green Party)候選人史坦(Jill Stein)、獨立候選人魏斯特(Cornel West)也一樣。

參與總統候選人辯論者必須列名在各州選票上，以取得足以當選總統所需的270張選舉人票此一門檻值；而且在四項對全國已註冊或可能的投票人所做的不同民調 中，取得至少15%的支持，才符合向CNN申請參與辯論的資格。

符合上述資格的民調，由CNN、美國廣播公司新聞網(ABC News)、哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)、福斯新聞網(Fox News)、馬奎特大學(Marquette University)法學院、孟莫斯大學(Monmouth University)、國家廣播公司新聞(NBC News)、紐約時報及錫耶納學院、全國公共廣播電台(NPR)節目「PBS新聞一小時」(PBS NewsHour)與馬里斯特學院(Marist College) 聯合民調、昆尼別克大學(Quinnipiac University)、華爾街日報及華盛頓郵報所舉辦。

雖然小甘迺迪並非不可能達標，但拜登、川普以外的其他候選人不可能達成這些要求。小甘迺迪在三項夠格民調中取得至少15%支持，目前已登上六個州選票，夠資格取得89張選舉人票。