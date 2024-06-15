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「我們做的比林肯更多」川普訪底特律教會 尋求非裔選民支持

中央社／底特律15日綜合外電報導
川普首次在底特律180教會（180 Church）露面。（美聯社）
川普首次在底特律180教會（180 Church）露面。（美聯社）

前總統川普今天與非裔選民會面，尋求這個社群的支持。非裔選民在4年前大選中大多支持他的對手現任總統拜登，但在11月總統大選前，已有大量非裔美國人改變立場。

法新社報導，不過當天稍晚，共和黨籍前總統川普還參加另一場有更多右派觀眾的競選活動，這是一場有爭議的保守派團體「轉折點行動」（Turning Point Action）的聚會。

這是川普首次在底特律180教會（180 Church）露面，底特律是關鍵戰場州密西根州最大的城市，他表示他可能會任命非裔共和黨籍眾議員唐納茲（Byron Donalds）為競選搭檔，這一策略旨在削弱少數族裔對拜登的支持。

川普承認這位來自佛羅里達州的45歲眾議員在他的副總統候選人名單上後，他問唐納茲：「你想當副總統嗎？」

78歲的川普轉向數百名歡呼的人群說：「我認為他會的。我告訴你們一件事，他也是一個好人。」

川普在底特律與非裔公民、宗教和商界領袖舉行圓桌會議之際，他的競選團隊宣布成立「非裔美國人支持川普」聯盟，並暗示非裔社群在共和黨執政下取得的「里程碑式」進步，已在拜登任內滑落。

川普在圓桌會議上傳達相同的訊息。他說：「我們為非裔人口所做的事情比林肯（Abraham Lincoln）以來的歷屆總統都多。」他說，在他執政的4年期間，數以百萬計的人擺脫了貧困，非裔人口住宅自有率增加，並通過刑事司法改革。

他還說：「而狡猾的拜登除了空談之外，沒有為你們做任何事。」

白宮一直在宣傳拜登為拉丁裔和非裔社群在住宅所有權、經濟機會、減少兒童貧困、擴大投票權和醫療保健方面所取得的成就。

易普索（Ipsos）5月針對非裔美國人所做的調查發現，雖然拜登對川普仍保有明顯優勢，但他的受歡迎程度自2022年以來已經下降7個百分點；在此同時，在兩次選舉中確定會去投票的人則從74%降至62%。

非裔 川普 拜登

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