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4年前辯論 讓拜登氣得叫川普「閉嘴」今年麥克風有管控

中央社／華盛頓15日綜合外電報導
CNN將於27日舉行的總統大選規則細則公布，參與辯論的拜登總統(右)、前總統川普(左)均不得帶事先寫好的筆記、助理不得與候選人互動、現場沒有觀眾。圖為兩人在2020年10月的大選辯論中。(美聯社)
CNN將於27日舉行的總統大選規則細則公布，參與辯論的拜登總統(右)、前總統川普(左)均不得帶事先寫好的筆記、助理不得與候選人互動、現場沒有觀眾。圖為兩人在2020年10月的大選辯論中。(美聯社)

CNN今天公布美國總統拜登和前總統川普11月大選之前首場辯論會的基本規則，說這場90分鐘辯論期間，只有輪到發言的一方麥克風有聲音。

美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，拜登與川普的競選團隊已針對這場6月27日辯論的細節達成共識。這場辯論有兩名主持人，且棚內不會有觀眾。

CNN表示：「兩位候選人都同意站上規格一致的講台，至於誰用哪一個講台，將拋硬幣決定。」CNN補充道：「除了輪到發言的候選人外，其他的麥克風在辯論過程中將保持靜音。」

CNN稱，候選人不得帶任何道具或筆記上台，他們只會拿到1支筆、1張紙、1瓶水。

CNN表示，這場在喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）舉行的辯論，時間為90分鐘，中間會進兩次廣告，而這段期間內，競選團隊工作人員不能與候選人互動。

CNN表示：「這次辯論有某些地方，包括現場不會有觀眾等，將與之前的辯論有所不同。」

但CNN表示，這次辯論的兩名主持人、CNN當家主播塔柏爾（Jake Tapper）和巴希（Dana Bash）將「動用手邊所有工具來掌握時間，也將確保這是一場文明的討論會」。

拜登及川普5月已同意進行兩場電視辯論，除了這場之外，第2場將於9月10日登場，負責單位為美國廣播公司（ABC）。

兩人上一次於2020年舉行的辯論火藥味十足，當時川普不斷插嘴，讓拜登一度不悅地說：「你這傢伙可以閉嘴嗎？」

拜登 川普 喬治亞州

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拜登、川普6/27電視辯論：沒有觀眾、不能帶筆記、禁與幕僚互動

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