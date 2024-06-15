我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

江蘇「天才少女」姜萍火了 老家村民：她姊姊也非常聰明

拜登、川普6/27電視辯論：沒有觀眾、不能帶筆記、禁與幕僚互動

拜登、川普6/27電視辯論：沒有觀眾、不能帶筆記、禁與幕僚互動

編譯潘勛／即時報導
CNN將於27日舉行的總統大選規則細則公布，參與辯論的拜登總統(右)、前總統川普(左)均不得帶事先寫好的筆記、助理不得與候選人互動、現場沒有觀眾。(美聯社)
CNN將於27日舉行的總統大選規則細則公布，參與辯論的拜登總統(右)、前總統川普(左)均不得帶事先寫好的筆記、助理不得與候選人互動、現場沒有觀眾。(美聯社)

距離2024年總統大選第一場辯論不到14天，有線電視新聞網(CNN)15日公布拜登總統、前總統川普兩個競選陣營都同意的辯論細節，27日在亞特蘭大市舉辦的辯論為時90分鐘，兩人均不得帶事先寫好的筆記、助理不得與候選人互動、現場沒有觀眾。

本場辯論由CNN的資深主播塔柏(Jake Tapper)、巴許(Dana Bash)共同主持，是2024年總統選戰起跑以來，兩人首度面對面交鋒。拜登與川普都收到CNN的邀請，同意接受辯論會的規則及模式；CNN在5月致兩陣營的信件中都詳述。

90分鐘的辯論有兩次休息供播放廣告；廣告時間幕僚不得與候選人互動。

CNN將於27日舉行的總統大選規則細則公布，參與辯論的拜登總統(右)、前總統川普...
CNN將於27日舉行的總統大選規則細則公布，參與辯論的拜登總統(右)、前總統川普(左)均不得帶事先寫好的筆記、助理不得與候選人互動、現場沒有觀眾。圖為兩人在2020年10月的大選辯論中。(美聯社)

拜、川同意現身於一樣的講壇之前，講壇的站位則由擲硬幣決定。

按照規則，兩支麥克風在辯論期間，只有輪到其中一方候選人講話的時間，這一支才打開，不然就靜音。候選人在台上沒有提字機或事先寫好的筆記，但會獲得鋼筆、一疊筆記紙以及一瓶水。

這次辯論的一些細節，例如現場沒有聽眾，與以往辯論有所不同；但是CNN表示，主持人將「盡其所能確保遵守時限、文明辯論」。

為達成CNN的總統候選人辯論資格，參與者必要滿足憲法第一節第二條規定的要求。拜登及川普都已達標；以獨立候選人身分參選的小羅伯‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)、綠黨(Green Party)候選人史坦(Jill Stein)、獨立候選人魏斯特(Cornel West)也一樣。

參與總統候選人辯論者必須列名在各州選票上，以取得足以當選總統所需的270張選舉人票此一門檻值；而且在四項對全國已註冊或可能的投票人所做的不同民調中，取得至少15%的支持，才符合向CNN申請參與辯論的資格。

符合上述資格的民調，由CNN、美國廣播公司新聞網(ABC News)、哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)、福斯新聞網(Fox News)、馬奎特大學(Marquette University)法學院、孟莫斯大學(Monmouth University)、國家廣播公司新聞(NBC News)、紐約時報及錫耶納學院、全國公共廣播電台(NPR)節目「PBS新聞一小時」(PBS NewsHour)與馬里斯特學院(Marist College) 聯合民調、昆尼別克大學(Quinnipiac University)、華爾街日報及華盛頓郵報所舉辦。

雖然小甘迺迪並非不可能達標，但拜登、川普以外的其他候選人不可能達成這些要求。小甘迺迪在三項夠格民調中取得至少15%支持，目前已登上六個州選票，夠資格取得89張選舉人票。

拜登 民調 川普

上一則

拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受

延伸閱讀

拜登G7峰會放空、對無人處詭異比讚 專家籲類似個案家屬注意3大指標

拜登G7峰會放空、對無人處詭異比讚 專家籲類似個案家屬注意3大指標
拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受

拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受
最高院撤銷禁令 拜登籲國會立法禁撞火槍托

最高院撤銷禁令 拜登籲國會立法禁撞火槍托
5000鐵粉同慶川普78歲生日 1張票35元 靠近舞台60元

5000鐵粉同慶川普78歲生日 1張票35元 靠近舞台60元

熱門新聞

微博上傳出吉林省吉林市一公園發生凶案，有外國人受傷。（微博截圖）

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

2024-06-10 19:27
Noa Argamani在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(擷自X平台)

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

2024-06-08 19:20
新入籍的公民握著國旗與護照。(美聯社)

報稅機制不利居住海外者 近1/4僑民考慮過放棄美國籍

2024-06-13 16:55
被以軍救出的諾亞(右)與父親相擁。(路透)

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

2024-06-09 16:23
杭特‧拜登在聆聽宣判後，與第一夫人吉兒及妻子一同步出法庭。(擷自YouTube@ABC News Live)

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

2024-06-11 12:27
美國士兵在聯合軍事演習後，在菲律賓北部的海軍基地上陸。(美聯社)

紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國

2024-06-13 11:25

超人氣

更多 >
華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了

華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了
接到這幾種電話 可能是詐騙

接到這幾種電話 可能是詐騙
日本老人懂穿搭 她曝阿姨們優雅時髦「這髮型是王道」

日本老人懂穿搭 她曝阿姨們優雅時髦「這髮型是王道」
拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回

拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回
Meta創辦人查克柏格 十英畝太浩湖濱豪宅 公開

Meta創辦人查克柏格 十英畝太浩湖濱豪宅 公開