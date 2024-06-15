5000鐵粉同慶川普78歲生日 1張票35元 靠近舞台60元

47俱樂部為川普籌辦生日派對，並準備了大蛋糕。(美聯社)

川普 13日在年滿78歲生日前一天以「勝者姿態」回到國會，受到共和黨 參眾議員熱烈歡迎及示好效忠後，14日再次慶生。這一回，川普是在佛羅里達州與他的「Club 47」粉絲團5000名死忠粉絲共同歡度。

川普過78歲生日，47俱樂部為他準備的生日蛋糕，還戴上一頂MAGA帽子。(美聯社)

「Club 47」粉絲團成員在距離川普海湖莊園(Mar-a-Lago)很近的佛州西棕櫚灘，參加生日派對的粉絲可聆聽川普講話。「Club 47」 主席史諾登(Larry Snowden)表示，5000張門票售罄，每張票價約35元，距舞台較近門票售價60元。

在紐約州封口費案成為首位被定重罪的美國前總統後，川普對共和黨基本盤和民選官員的掌控更嚴密。下個月，他將接受共和黨第三度提名他為總統候選人。

川普慶祝78歲生日，與粉絲同樂。圖為川粉戴著綴有蛋糕蠟燭的帽子出席派對。(路透)

史諾登等人表示，他們預計川普會談到他在封口費案的判決，因為這是川普例行競選訊息其中一環。川普刑期訂7月11日宣判。

史諾登說：「人民渴望聽到他表達對前進的承諾。我知道不管左翼對他丟出什麼東西，他都會致力繼續向前行。」

「Club 47」 總部位於棕櫚灘郡；其官網表示，俱樂部目標是讓川普支持者「在當地保持聯繫和參與」。川普最近一次與該粉絲團交談是去年10月。

川普慶祝78歲生日，與粉絲同樂。圖為派對現場貼出的慶生標語。(歐新社)

當地拉丁裔活動人士馬多納多(Lydia Maldonado) 說，她經常參加Club 47的活動，她認為這次活動與全國所有為川普舉行的其他集會或活動相比，絕對獨一無二；她很高興可以參與川普生日會，「舉辦這次活動的目的，主要是讓他知道這裡的社區有多愛他，多麼支持他。」

13日是川普自2021年1月6日國會騷亂發生後首次訪問國會；眾院共和黨人為他大唱生日快樂歌，送給他國會年度棒球賽的棒球和球棒。參議員 送上帶有45根蠟燭的美國國旗蛋糕，象徵川普是第45位總統；懷俄明州參議員巴拉索(John Barrasso)隨後為蛋糕添加兩支數字蠟燭：4和7。巴拉索向媒體表示：「我們都致力確保他成為第47位總統。」