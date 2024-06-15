拜營為川普祝壽 列封口費案等78項「成就」反諷

川普到生日派對現場，面對歡迎人群，笑瞇了眼。(美聯社)

將再度代表共和黨角逐白宮大位的前總統川普 14日過78歲生日，拜登 總統的競選團隊藉此機會「祝賀」，列出對方有78項「成就」的清單來嘲諷，凸顯他在法律上遇到的麻煩，以及在任時面臨的一些爭議問題。

清單上的「成就 」包括川普在封口費案被判罪成、作為商界老闆遇到財務困難、對2017年維州夏洛茨維爾(Charlottesville)白人至上主義組織集會處理不當(這次集會導致極右組織抬頭)、應對新冠疫情不力、推翻歐記健保失敗、對最高法院推翻「羅訴韋德案」，自稱有功……等。

拜登競選團隊發言人辛格(James Singer)在聲明中同時送上「祝福」說，「唐納(Donald)︰生辰快樂。你是個無賴、失敗者、騙子，是對我們民主、經濟、權利及未來的威脅。」

辛格又說：「代表美國提早送上79歲生日禮物：確保你永遠不再成為總統。」

至於川普本人，將會出席美國最大川粉俱樂部Club 47 USA ，在佛州棕櫚灘郡會議中心舉行的活動來慶祝生日。

其實他不想別人提及78歲生日，本月9日(星期日)在拉斯維加斯出席造勢活動時，有支持者為他唱起生日快樂歌時他就無奈的說，「別告訴我這個，我不想聽這個」，又打趣說要假裝這一天不存在。

在川普78歲的同時，拜登也已81歲高齡，兩位老人家代表兩大政黨角逐全球最強國家的最高領導職務，民調 顯示，年齡是選民對拜登更關心的問題。

CBS News/YouGov本月初的民調發現，50%選民認為川普的心理及認知狀況適合擔任總統，只有35%選民對拜登持有同樣的看法。

川普基本上沒有就年齡問題攻擊拜登， 而是多次批評拜登無能，是歷史上最糟糕的總統。不過川普陣營經常以口誤、搞不清楚方向、踩空跌倒等來嘲諷拜登不適任總統。