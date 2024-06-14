我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Meta創辦人查克柏格 太浩湖濱豪宅占地十英畝公開

被判罪、財務困難...拜營為川普祝壽 列出78項「成就」反諷

拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回

編譯徐榆涵／即時報導
拜登近期被拍到連連放空失神，健康狀況堪憂。(路透)
拜登近期被拍到連連放空失神，健康狀況堪憂。(路透)

美國總統拜登近期的健康狀況狂被放大檢視，不只連連放空失神，連在義大利七國峰會（G7）上也出現詭異舉動，有外媒直言，這可能是拜登最後一次參加G7會議。

美國政治新聞往Politico報導，拜登將面臨艱難的競選，而本屆G7更是匯聚多年來最弱的一群領袖，而拜登可能是受到兒子杭特遭定罪的打擊，精神狀態恍惚到令人憂心的地步。

首先是G7在度假村合影時，拜登遲到了近半小時，是最後一位抵達現場的世界領袖。根據公共廣播公司RAI報導，當拜登抵達後，東道主義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）已恭候多時，並以幽默的方式向拜登說，「你不該讓一個女人如此等待」。

此外，根據現場影片可以看到，當拜登與梅洛尼打招呼時，他邁著緩慢步伐上前擁抱梅洛尼，並親吻了她左右兩邊的頭髮，之後才與她握手，讓梅洛尼面露尷尬微笑，之後更是頻頻雙手抱胸，或是將雙手背在後面。

有網友調侃道，這是典型不舒服的肢體語言，稱「拜登可能把梅洛尼當成小孩了」，還有人說，「拜登根本不知道她是誰！」，也有人認為這就是認知問題，「拜登真的老了」。

在另一個環節中，拜登的舉動更令人吃驚。當北約飛行員完成跳傘表演，準確地降落在領袖們面前時，大家一起鼓掌，但拜登卻獨自一人茫然地走向另一旁，看似對另一名正在收拾降落傘的軍官說話，接著緩緩舉起右手、比出大拇指，但軍官們似乎都沒注意到拜登。

此時，領袖們都意識到拜登脫隊，法國總統馬克宏和英國首相蘇納克慢慢移動，填補拜登與大家之間的空位，站最遠端的梅洛尼也發現不對勁，趕緊以邊倒退邊跟其他領袖說話的方式，上前拉了拜登的手後才恢復正常，拜登後續也戴上他標誌性的太陽眼鏡。

這段影片也被共和黨全國委員會（RNC）貼到X平台上，並質疑「拜登到底在幹嘛」 ？每日郵報更直言，這可能是拜登最後一次參加G7會議。

當北約飛行員完成跳傘表演時，拜登脫隊獨自走到旁邊比讚，行徑詭異。(取自YT影片)
當北約飛行員完成跳傘表演時，拜登脫隊獨自走到旁邊比讚，行徑詭異。(取自YT影片)

當晚，拜登也缺席了梅洛尼舉辦的晚宴。白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）則回應，G7有非常多會議，因此不會對他缺席一頓飯有太多解讀。

拜登 梅洛尼 G7

上一則

被判罪、財務困難...拜營為川普祝壽 列出78項「成就」反諷

延伸閱讀

路透：美軍曾在菲律賓推「反中國疫苗」行動 宣傳「中國就是病毒」

路透：美軍曾在菲律賓推「反中國疫苗」行動 宣傳「中國就是病毒」
被判罪、財務困難...拜營為川普祝壽 列出78項「成就」反諷

被判罪、財務困難...拜營為川普祝壽 列出78項「成就」反諷
眾院通過國防授權法案 嚇阻中國、強化美台合作

眾院通過國防授權法案 嚇阻中國、強化美台合作
「並非犯罪」司法部不會因「藐視國會」起訴部長加蘭德

「並非犯罪」司法部不會因「藐視國會」起訴部長加蘭德

熱門新聞

微博上傳出吉林省吉林市一公園發生凶案，有外國人受傷。（微博截圖）

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

2024-06-10 19:27
Noa Argamani在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(擷自X平台)

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

2024-06-08 19:20
被以軍救出的諾亞(右)與父親相擁。(路透)

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

2024-06-09 16:23
新入籍的公民握著國旗與護照。(美聯社)

報稅機制不利居住海外者 近1/4僑民考慮過放棄美國籍

2024-06-13 16:55
杭特‧拜登在聆聽宣判後，與第一夫人吉兒及妻子一同步出法庭。(擷自YouTube@ABC News Live)

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

2024-06-11 12:27
美國士兵在聯合軍事演習後，在菲律賓北部的海軍基地上陸。(美聯社)

紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國

2024-06-13 11:25

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好
上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗
大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患
他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁

他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁
紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌