拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回

拜登近期被拍到連連放空失神，健康狀況堪憂。(路透)

美國總統拜登 近期的健康狀況狂被放大檢視，不只連連放空失神，連在義大利七國峰會（G7 ）上也出現詭異舉動，有外媒直言，這可能是拜登最後一次參加G7會議。

美國政治新聞往Politico報導，拜登將面臨艱難的競選，而本屆G7更是匯聚多年來最弱的一群領袖，而拜登可能是受到兒子杭特遭定罪的打擊，精神狀態恍惚到令人憂心的地步。

首先是G7在度假村合影時，拜登遲到了近半小時，是最後一位抵達現場的世界領袖。根據公共廣播公司RAI報導，當拜登抵達後，東道主義大利總理梅洛尼 （Giorgia Meloni）已恭候多時，並以幽默的方式向拜登說，「你不該讓一個女人如此等待」。

此外，根據現場影片可以看到，當拜登與梅洛尼打招呼時，他邁著緩慢步伐上前擁抱梅洛尼，並親吻了她左右兩邊的頭髮，之後才與她握手，讓梅洛尼面露尷尬微笑，之後更是頻頻雙手抱胸，或是將雙手背在後面。

有網友調侃道，這是典型不舒服的肢體語言，稱「拜登可能把梅洛尼當成小孩了」，還有人說，「拜登根本不知道她是誰！」，也有人認為這就是認知問題，「拜登真的老了」。

在另一個環節中，拜登的舉動更令人吃驚。當北約飛行員完成跳傘表演，準確地降落在領袖們面前時，大家一起鼓掌，但拜登卻獨自一人茫然地走向另一旁，看似對另一名正在收拾降落傘的軍官說話，接著緩緩舉起右手、比出大拇指，但軍官們似乎都沒注意到拜登。

此時，領袖們都意識到拜登脫隊，法國總統馬克宏和英國首相蘇納克慢慢移動，填補拜登與大家之間的空位，站最遠端的梅洛尼也發現不對勁，趕緊以邊倒退邊跟其他領袖說話的方式，上前拉了拜登的手後才恢復正常，拜登後續也戴上他標誌性的太陽眼鏡。

這段影片也被共和黨全國委員會（RNC）貼到X平台上，並質疑「拜登到底在幹嘛」 ？每日郵報更直言，這可能是拜登最後一次參加G7會議。

當北約飛行員完成跳傘表演時，拜登脫隊獨自走到旁邊比讚，行徑詭異。(取自YT影片)

當晚，拜登也缺席了梅洛尼舉辦的晚宴。白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）則回應，G7有非常多會議，因此不會對他缺席一頓飯有太多解讀。