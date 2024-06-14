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川普到國會山莊 裴洛西：帶著摧毀民主使命而來

編譯盧炯燊／綜合報導
眾院前議長裴洛西稱，川普到國會山莊是帶著摧毀美國民主的使命。(歐新社)
眾院前議長裴洛西稱，川普到國會山莊是帶著摧毀美國民主的使命。(歐新社)

前總統川普13日到訪國會山莊，是2021年1月6日國會暴亂後首度回到國會山莊，此行主要是與國會參眾兩院的共和黨人會晤。然而他此次到訪，卻也觸怒了民主黨籍前眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)。

裴洛西在給予「國會山莊報」(The Hill)的聲明裡，指斥川普是「帶著摧毀民主的使命」來到國會山莊。

她說，「煽動叛亂的人，今天返回犯罪現場。1月6日暴亂是對國會大廈的犯罪行為，在林肯建造的穹頂下竟然飄揚著納粹和南方邦聯的旗幟。」

裴洛西指責川普「不顧一切試圖為了保住自己的權力，反對憲法及和平移交權力，這是犯罪行為。」她又說，「這是針對國會議員、英勇警察及國會工作人員的犯罪行為，導致死亡、受傷及創傷，讓人承受痛苦直到今天。」

眾所周知，裴洛西與川普關係如同水火，還在擔任議長期間，已經是堅定反對川普的領袖人物。

川普還是總統時，裴洛西已經毫不客氣，當川普卸任後自然更無所顧忌。早在去年裴洛西已表示，若川普贏得大選重返白宮，他必將成為獨裁者。從川普有意到成為共和黨總統候選人，裴洛西都一再發出類似警告。

她的最新聲明重提此說，指「川普從第一天開始就聲言要成為一個獨裁者，要對他的政治對手展開報復。今天他來到國會山莊，就是帶來摧毀民主的使命而來。」「但不要弄錯，川普已經在我們神聖的殿堂裡牢牢的留下他的恥辱。」

川普的競選團隊暫未對裴洛西的說法置評。

政黨不同，政見的不一致，是裴洛西與川普矛盾的深層根源所在，還在各自擔任議長與總統期間已是經常互掐。2019年，裴洛西當議長不到一年就直接發起對川普的第一次彈劾，第二次彈劾是在國會暴亂後，川普雖已下台，但裴洛西仍然積極追究。

川普 裴洛西 共和黨

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