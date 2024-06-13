杭特．拜登若被定罪 白宮：未排除減刑

白宮發言人12日未排除杭特．拜登(右)一旦被判刑，拜登總統(中)為他減刑的可能性。圖為11日法院陪審團裁定杭特罪成後，拜登返回德拉瓦州家中看望杭特以示支持。(美聯社)

據政治新聞媒體「Politico」報導，拜登 總統認為由於他競選連任，禍及兒子杭特(Hunter Biden)三項重罪罪名成立，他擔心他的政治生涯使家事及家人成為公眾焦點。此外，白宮 發言人12日並未排除拜登為杭特減刑的可能性。

報導指拜登本月初向一位關係密切的人士說，「如果我不競選連任，他(杭特)本可以達成認罪協議」。杭特去年6月20日原與檢方達成認罪協議，承認兩項故意逃稅罪以換取不被起訴非法擁有槍械罪名，但不獲主審的聯邦法官諾利卡(Maryellen Noreika)接受。

德拉瓦州 威明頓(Wilmington)聯邦法院陪審團11日裁定杭特2018年購買槍枝時對自己非法吸毒行為撒謊，三項重罪罪名全部成立，面臨最高25年監禁。

Politico獲得白宮助理告知，杭特被判罪成，將讓拜登在情感上受到傷害。

在陪審團裁定杭特罪成時，拜登正準備就槍枝暴力問題演講，在聽到兒子罪成後，即返回德拉瓦州家中看望杭特以示支持。不過拜登一再表示不會特赦兒子。

杭特的量刑聆訊日期仍未確定，也不知道由川普總統任內委任的法官諾利卡是否會重判他入獄，但白宮不排除杭特獲減刑的可能性。

拜登12日在飛往義大利出席七國集團峰會期間，白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre) 在「空軍一號」被記者問及會否為杭特減刑時表示，「眾所周知，量刑尚未安排」。她重申總統拜登非常清晰、坦率、明確地說他不會赦免其子，「除此之外，沒有甚麼可以補充了」。

尚皮耶的最新說法顯然與去年9月時的說法有所不同，她當時在被問及會否減刑時說，「有人問過我這個問題。我的態度很明確，我就說不」。