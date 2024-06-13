我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金曲獎「致敬李玟」王力宏將獻唱 坦言「心情複雜」

馬斯克遭WSJ踢爆：曾向多名女員工求歡 還問要不要幫他生小孩

杭特．拜登若被定罪 白宮：未排除減刑

編譯盧炯燊／綜合報導
白宮發言人12日未排除杭特．拜登(右)一旦被判刑，拜登總統(中)為他減刑的可能性。圖為11日法院陪審團裁定杭特罪成後，拜登返回德拉瓦州家中看望杭特以示支持。(美聯社)
白宮發言人12日未排除杭特．拜登(右)一旦被判刑，拜登總統(中)為他減刑的可能性。圖為11日法院陪審團裁定杭特罪成後，拜登返回德拉瓦州家中看望杭特以示支持。(美聯社)

據政治新聞媒體「Politico」報導，拜登總統認為由於他競選連任，禍及兒子杭特(Hunter Biden)三項重罪罪名成立，他擔心他的政治生涯使家事及家人成為公眾焦點。此外，白宮發言人12日並未排除拜登為杭特減刑的可能性。

報導指拜登本月初向一位關係密切的人士說，「如果我不競選連任，他(杭特)本可以達成認罪協議」。杭特去年6月20日原與檢方達成認罪協議，承認兩項故意逃稅罪以換取不被起訴非法擁有槍械罪名，但不獲主審的聯邦法官諾利卡(Maryellen Noreika)接受。

德拉瓦州威明頓(Wilmington)聯邦法院陪審團11日裁定杭特2018年購買槍枝時對自己非法吸毒行為撒謊，三項重罪罪名全部成立，面臨最高25年監禁。

Politico獲得白宮助理告知，杭特被判罪成，將讓拜登在情感上受到傷害。

在陪審團裁定杭特罪成時，拜登正準備就槍枝暴力問題演講，在聽到兒子罪成後，即返回德拉瓦州家中看望杭特以示支持。不過拜登一再表示不會特赦兒子。

杭特的量刑聆訊日期仍未確定，也不知道由川普總統任內委任的法官諾利卡是否會重判他入獄，但白宮不排除杭特獲減刑的可能性。

拜登12日在飛往義大利出席七國集團峰會期間，白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre) 在「空軍一號」被記者問及會否為杭特減刑時表示，「眾所周知，量刑尚未安排」。她重申總統拜登非常清晰、坦率、明確地說他不會赦免其子，「除此之外，沒有甚麼可以補充了」。

尚皮耶的最新說法顯然與去年9月時的說法有所不同，她當時在被問及會否減刑時說，「有人問過我這個問題。我的態度很明確，我就說不」。

拜登 白宮 德拉瓦州

上一則

抗議美墨邊境手段 美國公民自由聯盟起訴拜登政府

下一則

司法部長拒交拜登約談錄音 眾院216：207票 通過認定藐視國會

延伸閱讀

「我真的不知道該選誰」 民調：6成對川普沒好感、對拜登好感也僅4成

「我真的不知道該選誰」 民調：6成對川普沒好感、對拜登好感也僅4成
一洲焦點／通膨稍緩、杭特定罪、G7將宣布制裁中國措施

一洲焦點／通膨稍緩、杭特定罪、G7將宣布制裁中國措施
拜登赴義大利出席G7峰會 川普將「如影隨形」

拜登赴義大利出席G7峰會 川普將「如影隨形」
分析：拜登使用川普的美墨邊境手段 卻未奏效

分析：拜登使用川普的美墨邊境手段 卻未奏效

熱門新聞

微博上傳出吉林省吉林市一公園發生凶案，有外國人受傷。（微博截圖）

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

2024-06-10 19:27
杭特‧拜登的前女友兼嫂嫂海莉(圖)6日出庭作證。(美聯社)

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

2024-06-06 14:38
超微執行長蘇姿丰去年收入逾3000萬元，是五百大公司女性執行長的榜首。(歐新社)

女CEO增多 蘇姿丰身價3030萬 連5年榜首

2024-06-04 02:16
Noa Argamani在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(擷自X平台)

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

2024-06-08 19:20
被以軍救出的諾亞(右)與父親相擁。(路透)

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

2024-06-09 16:23
杭特‧拜登在聆聽宣判後，與第一夫人吉兒及妻子一同步出法庭。(擷自YouTube@ABC News Live)

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

2024-06-11 12:27

超人氣

更多 >
這5種車款 貶值率驚人

這5種車款 貶值率驚人
德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷

德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷
矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？

她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？