司法部長拒交拜登約談錄音 眾院216：207票 通過認定藐視國會

聯邦眾院12日通過認定司法部長加蘭德(中)藐視國會案，加蘭德發聲明表示，本屆眾院把嚴肅的國會權威轉化成黨派武器，極令人失望。圖為他6月4日在國會作證。(歐新社)

聯邦眾院 12日以216：207的票數，通過認定司法部 長加蘭德(Merrick Garland)藐視國會案，理由是加蘭德不願交出特別檢察官就機密文件案而約談拜登總統的錄音；隨著2024年總統選舉臨近，共和、民主兩黨利用國會攻防和摩擦不斷，加蘭德案是控制眾院的共和黨 最新也最激烈的動作。

美聯社報導，投票結果幾乎完全按兩黨在眾院擁有席次，壁壘分明，儘管一些共和黨中間派議員態度保留，但最終投票時，共和黨議員中僅來自俄亥俄州的喬伊思(David Joyce)投下反對票。

加蘭德12日晚聲明表示，本屆眾院把嚴肅的國會權威轉化成黨派武器，極令人失望；今天的投票漠視憲法的三權分立，司法部有必要保護部方的調查內容，且已將可觀數量的資訊，提供給眾院委員會。

加蘭德強調，他將始終捍衛司法部、部內同仁，以及司法部捍衛國家民主制度的關鍵使命。

加蘭德成為第三位以藐視國會罪被究責的司法部長，只是司法部歸加蘭德管控，不可能起訴他。白宮決定就錄音帶行使行政權，不交給國會，也讓刑事罪名指控加蘭德極難成立。

眾院議長強生為推動投票辯護說，眾院共和黨對藐視國會一案只是盡其本分，他認為本案釋出了重要信息；眾院還會觀察接下來事態發展。他認為眾院必須履行職責，對於12日票決的結果，他很高興。

白宮及眾院民主黨人斥責共和黨純粹出於政治動機而推動就藐視國會案投票；民主黨議員還指出，現任眾院司法委員會主席喬登(Jim Jordan)在上一會期就蔑視國會的傳票。

民主黨司法委員會首席成員、聯邦眾議員納德勒(Jerry Nadler)在院會辯論時表示，藐視國會的決議對抹黑加蘭德的清譽不會有任何作用，無論共和黨怎麼講，他依然是優秀、稱職的公務員。

加蘭德為司法部辯護，表示官員們已做最大努力，把特別檢察官許景(Robert Hur)偵辦拜登文件案的內容，提供給眾院委員會，包括訪談拜登的謄本。加蘭德5月表示，發生一系列史無前例、坦白講就是無根據的攻擊司法部的事件，以藐視國會罪做為手段，想取得司法部的敏感執法檔案，只是最新一例。