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非法購槍案／川營批：拜登家族「真正犯罪」被轉移焦點

記者顏伶如／綜合報導
杭特涉嫌以不實填報資料所購得的Colt Cobra 38SPL 手槍。(德拉瓦州聯邦法院)
杭特涉嫌以不實填報資料所購得的Colt Cobra 38SPL 手槍。(德拉瓦州聯邦法院)

Politico新聞網站分析，拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)非法持槍案重罪起訴遭定罪，讓共和黨陣營對司法系統的攻擊突然亂了陣腳，前總統川普競選團隊稱判決結果是「轉移焦點」，避免外界注意拜登家族的「真正犯罪」，其他共和黨人士發言則五花八門，某些強硬派川普支持者則說，杭特‧拜登的定罪判決「是假的」。

共和黨經常批評司法系統被拿來當成武器對付川普，杭特‧拜登非法持槍遭到重罪定罪，讓共和黨人士措手不及。

眾院議長強生(Mike Johnson)表示，杭特‧拜登被判有罪並不牴觸共和黨認為司法制度雙重標準的主張，杭特‧拜登犯罪證據「鐵證如山」。其他共和黨籍眾議員則說，判決結果是向「確保法律平等邁開一步」。

報導指出，杭特‧拜登非法持槍遭到定罪，原本是共和黨可以加分的發展，但共和黨11日下午論調不一的回應，讓人立即看出共和黨內部的掙扎。

共和黨選舉策略專家、前任密西根州共和黨部主席羅伊(Jason Roe)表示，共和黨方面向來批評拜登司法部專門對付川普，杭特‧拜登判決讓共和黨人士的批評突然亂了陣腳。

不過，羅伊指出，現代共和黨有一項特色，那就是對於無法支持論述基調的事實視而不見，有時卻大力擁抱能夠支持論述的陰謀論說詞。

川普競選團隊回應媒體詢問對德拉瓦州陪審團判決有何看法時，並沒有直接點名杭特‧拜登或提到川普自己的官司問題。

川普發言人李威特(Karoline Leavitt)在預先擬好的聲明中說，這起官司只不過是轉移焦點的手段，避免外界注意到拜登家族的真正犯罪，「從中國、俄羅斯及烏克蘭吸金數千萬元」。

聲明中說：「邪惡老喬(拜登總統)透過拜登犯罪家族王國的統治，到了11月5日就將宣告落幕，再也不會有拜登家族成員為了謀求私利而販賣與政府接洽的管道。」

杭特‧拜登 共和黨 川普

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