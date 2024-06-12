非法購槍案／定罪杭特 陪審團只花3小時 吉兒沒趕上旁聽

在陪審團宣布有罪裁定後，杭特（中）與母親吉兒（左）、妻子梅麗莎．柯恩（右）一起離開法院。（路透）

拜登 總統小兒子杭特涉及的購槍案，德拉瓦州 陪審團只花3小時又5分鐘審議即做出有罪裁決，以至於第一夫人吉兒來不及進入法庭聆聽。同時有陪審員透露，原本還有一人不同意定罪，但後來被說服。

另也有陪審員認為，此案是在浪費納稅人錢，主張杭特不應坐牢並堅稱裁決沒有政治色彩。

根據紐約時報 報導，陪審團針對杭特購槍案，僅花3小時又5分鐘即達成有罪裁決，大批媒體記者第一時間得知消息後衝進法院，安檢站應接不暇，金屬探測器差點當機。

拜登家族也對陪審團快速達成共識，感到措手不及，每次開庭都到場的第一夫人吉兒，趕赴法院後因為保安問題延誤，來不及當庭聆聽裁決。

陪審團僅花了三個多小時即作出杭特有罪的裁定，第一夫人吉兒．拜登都還來不及進法院旁聽。（路透）

報導指出，當時杭特神情嚴肅雙臂交叉站著聆聽陪審團宣讀罪名成立，待陪審員離席後，杭特先是擁抱律師，隨後轉向妻子梅麗莎(Melissa Cohen Biden)打招呼並親吻、擁抱對方。杭特離開法院時，吉兒握住他的手，接著進入一輛等著的座車，未向記者發言。

首次審議 票數打平

裁決出爐後，有陪審員向有線電視網(CNN)表示，10日下午第一次審議，因眾人意見不一，投票表決，結果定罪與無罪勢均力敵、各有6票。

隔天也就是11日上午，陪審團再次審議，有11人認為檢方提出的證據確鑿，支持定罪票數是11比1，隨後陪審員全力說服唯一反對者，最終達成一致裁決。

德拉瓦州聯邦法院陪審團11日一致裁定杭特三項罪名，全部成立。圖為陪審團的兩頁裁決書。(美聯社)

陪審員：浪費納稅人錢

接受CNN採訪的三名陪審員表示陪審團別無選擇，只能裁定杭特有罪，不過對於以刑事案件起訴現任總統的兒子仍有疑慮，其中一名女性陪審員直言「簡直就是浪費納稅人的錢」；還有一位男性陪審員也認為，整個過程「有點令人沮喪，因為我們無法了解完整內情。」

在陪審團判決杭特三項重罪後，司法部特別檢察官魏斯（中）在記者會上說明相關案情。（路透）

來自德拉瓦州薩塞克斯郡(Sussex County)一名68歲的陪審員也向福斯新聞網(Fox News)表示，陪審團對於辯方主張的說詞並不埋單：「沒有人可以凌駕法律之上，無論你是誰。」