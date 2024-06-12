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非法購槍案／杭特將入獄？估被判刑1到2年

編譯徐薏茹／綜合報導
杭特在陪審團作出有罪判決後，神色淡定接受記者拍照。（路透）
杭特在陪審團作出有罪判決後，神色淡定接受記者拍照。（路透）

拜登總統之子杭特‧拜登(Hunter Biden)11日因非法持槍案被定罪，陪審團裁定杭特三項聯邦重罪皆成立，這三項重罪最高可處25年徒刑和75萬元罰款，但杭特是否被判入獄仍待定。

德拉瓦區聯邦區域法院法官瑪麗艾倫‧諾利卡(Maryellen Noreika)預估將在定罪120天後量刑，屆時她將決定杭特是否入獄，但她尚未確定日期。

諾利卡可能會考慮許多因素，包括杭特是否為初犯。

杭特被判有罪的三項罪名，分別是向持有聯邦執照的槍枝販賣商說謊、在購買槍枝的聯邦申請表格上提供不實訊息、以及2018年10月12日至23日之間非法持槍。

曾在司法部工作的律師杜普雷(Tom Dupree)告訴哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)，他確實認為杭特將被判決入獄，但更有可能被判一年或兩年，而非較長的刑期。

一些法律專家認為，對杭特的指控很少見，使得該案的量刑結果難以預測。

洛約拉法學院(Loyola Law School)教授潔西卡·萊文森向CBS News透露，這些指控很少作為獨立指控提出，她不認為杭特會面臨最高程度的判刑，也不認為檢方會要求最高刑期。

萊文森說，「沒有人應該期望」總統的兒子「在監獄裡待四分之一世紀的時間」，不過她明確表示可能會有一段刑期。

前聯邦檢察官卡多利(Ankush Khardori)在Politico Magazine撰文指出，槍枝指控是聯邦檢察官的「基本案件」，他解釋，這些案件幾乎總是會被定罪，但通常以認罪協商作結，而非陪審團裁決。

根據原本的認罪協商，杭特將承認輕罪稅務指控，以及參加面臨槍枝指控的審前轉化計畫(pretrial diversion program)，但認罪協商最終破局，導致杭特被控重罪。

特別檢察官魏斯(David Weiss)在11日的判決後表示：「這個國家沒有人凌駕於法律之上。每個人都必須為自己的行為負責。」

但他也表示，杭特不應該因同樣的行為而承擔比其他公民更多的責任，檢方將持續遵守這一原則。

杭特‧拜登 司法部 監獄

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