非法購槍案／杭特有罪 川普批拜登「司法部當武器」恐吃癟

杭特拜登的起訴書。(聯邦司法部)

拜登總統之子杭特‧拜登 (Hunter Biden)11日被德拉瓦州陪審團判三項罪名成立，創下紀錄；不論民主黨或共和黨 人都承認，此事讓前總統川普 聲稱「拜登把司法部當武器」的說法並不成立，也讓拜登自述自己尊重法治添加助力。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，支持川普的共和黨大金主艾柏爾哈特(Dan Eberhart)表示，杭特被定罪，肯定削弱川普的說法，自己認為川普應專注於經濟，而非官司，「對我來說，司法系統很管用」。

54歲的杭特被判吸毒時違法買槍，三項起訴罪名皆成立；父親拜登總統大力支持所謂的「布雷迪法案」(Brady Bill)，法案規定有毒癮的人購槍有罪；而拜登政府的司法部指派特別檢察官起訴杭特。

川普5月在紐約州曼哈頓法院，因2016年「封口費」案被控34項偽造商業文書罪名，而被判有罪；此外，川普還因他保留機密文件、試圖推翻2020年選舉結果，而被聯邦刑事起訴；喬治亞州也起訴川普，說他千方百計想推翻喬州的選舉結果。

川普慣常攻擊拜登，說拜登指揮司法系統以多條戰線進攻，目的是用刑事官司除掉他，不讓他登上選舉戰場。他在紐約被定罪後便發聲明，說自己被定罪是拜登與其人馬所為；這種事前所未聞。

川普的國會盟友已傳喚曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)7月12日赴眾院，在調查政府被武器化的特別小組委員會前作證。

只是一些共和黨人承認，連拜登之子都被判有罪，那麼要說服選民，認定拜登把司法體制武器化，實在很困難。

共和黨策士表示，杭特被判有罪，至少削弱川普指責拜登把司法武器化的力道；川普要再說拜登染指司法天平，針對川普治罪，但不救自己兒子，選民很難相信。

杭特被判有罪，讓共和黨大受影響，對本案的回應紊亂、分裂；川普時代國防部官員、國家安全顧問的巴特爾(Kash Patel)說，杭特的官司很公正，但川普受審就不公正。杭特官司是憲法司法罕有的案例，陪審團能充分審酌控辯雙方的證據，而且遵守正當程序；但這種權利在川普官司當中，因紐約州法官及陪審團的歧視，而蕩然無存。