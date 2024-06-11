拜登被拍到詭異定格1分鐘 「呆笑完全不眨眼」 民調跌至新低

拜登總統（右四）10日出席六月節活動，被拍到「詭異定格將近1分鐘」。（X平台影片截圖）

每日郵報報導，美國史上最年長在位總統拜登 10日出席六月節（Juneteenth）活動，被拍到「詭異定格近1分鐘」，隨後發表演說又口齒不清，影片在網路社群瘋傳。

白宮 10日舉行六月節慶祝活動，當副總統賀錦麗（Kamala Harris）與丈夫艾默霍夫（Doug Emhoff）等人隨樂隊演奏起時，唯獨高齡81歲的拜登微張嘴巴、雙眼眨都不眨一下，呆若木雞定格將近1分鐘。直到旁人發現異狀，伸手摟住他並碰拳時，拜登才回過神來。

拜登總統（右四）10日出席六月節活動，被拍到「詭異定格將近1分鐘」。（歐新社）

表演結束後，拜登致詞又口齒不清，令人難以理解。而致詞前拜登被拍攝到喝了一大口紅色液體，疑似是運動飲料開特力（Gatorade）。

Why isn't Biden moving? pic.twitter.com/DA78820xcd — RNC Research (@RNCResearch) 2024年6月11日

「華爾街 日報」上周報導指出，拜登認知能力下降已經成為數十位高級官員近月來關注的問題。還有人稱，拜登對重要政策掌握度下降，越發依賴筆記和助手提示。

除此之外，「商業內幕」報導，民調網站FiveThirtyEight最新統計顯示，拜登支持度下跌至37.4%，創下任內新低，數據分析專家席佛（Nate Silver）10日在X警告「退選風險很大」。