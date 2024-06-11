我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳奕迅休克昏倒撞地 縫了30幾針 重慶6場巡演延期

你的iPhone能支援蘋果AI？ 分析師：逼用戶換新機

購槍謊報案審結 檢：杭特吸毒證據確鑿 被告律師：檢舉證不足

編譯俞仲慈／綜合報導
杭特拜登夫婦10日上午在德拉瓦州聯邦法院出庭受審，杭特因購槍填報不實而被起訴。全案已近尾聲，10日全案已由陪審團閉門討論。(美聯社)
杭特拜登夫婦10日上午在德拉瓦州聯邦法院出庭受審，杭特因購槍填報不實而被起訴。全案已近尾聲，10日全案已由陪審團閉門討論。(美聯社)

拜登總統小兒子杭特(Hunter Biden)被控非法購槍案10日進行結案陳詞後，全案已交由陪審團審議，檢方宣稱杭特吸毒證據確鑿，呼籲陪審團勿受現場法庭的總統家屬在場的影響，被告杭特的律師並未傳喚杭特作證。

美聯社報導，陪審團10日起針對2018年杭特是否在吸毒期間，違法購買左輪手槍，觸犯三項聯邦重罪一案進行審理。

聯邦檢察官懷斯(Leo Wise)傳喚杭特前女友作證、個人簡訊與持有吸毒用具，甚至半裸照片等人證、物證證明被告吸毒證據確鑿，在結案陳詞向陪審團強調：「沒有人可以凌駕於法律之上。」

懷斯還提醒陪審員將注意力放在檢方提出的「壓倒性」證據，並當庭伸手指向旁聽席強調：「眼前這些人都不是證人，坐在旁聽席裡的人也非證據。」呼籲陪審團不須理會出庭的總統家人，包括幾乎全程出現在德拉瓦州威明頓(Wilmington)法庭的第一夫人吉兒(Jill Biden)。

被告辯護律師羅威爾(Abbe Lowell)則在結案陳詞強調檢方舉證不足，並主張被告是被拜登家族名聲拖累，並沒有目擊者親睹杭特在持有槍枝的11天期間內吸毒，主張杭特與其他被告一樣，在被證明有罪之前仍然無罪：「針對本案，我最後一句話就是，請做出讓檢方恪守法律要求的唯一判決，就是無罪。」

至於杭特未如外界先前預期親自出庭作證，辯護律師直接進行結案陳詞。羅威爾當庭表示，2018年8月底被告完成勒戒計畫，購槍當時也是企圖重振個人生活，還有杭特長女娜歐米(Naomi)作證表示，其父購槍前數周期戒毒狀況已有好轉。

當庭審開始後不久，吉兒和其他家族成員一起離開法院，報導指出，杭特購槍案審理第一周，第一夫人只缺席一天，因陪同拜登總統出席法國諾曼第登陸周年紀念活動。

陪審團首日商議不到一小時就休息，預定11日再議；另外拜登總統上周也表示會接受陪審團裁決，並排除以總統權力赦免兒子的可能性；如果杭特被定罪，將面臨最高25年徒刑，不過初犯者通常不會判處最重刑期，而且也不清楚法官是否會判杭特入獄。

拜登 德拉瓦州

上一則

第一夫人「穿梭美法」挺兒受審 飛行費34.5萬恐全民埋單

下一則

高院會期近尾聲 將宣判川普2案等要案

延伸閱讀

第一夫人穿梭大西洋出席杭特審判庭 飛行費用幾乎都納稅人埋單

第一夫人穿梭大西洋出席杭特審判庭 飛行費用幾乎都納稅人埋單
杭特拜登被爆買槍前見毒販 ATM取800元 陪審團進入審議

杭特拜登被爆買槍前見毒販 ATM取800元 陪審團進入審議
內華達州造勢 川普批拜登邊界政策「狗屎」

內華達州造勢 川普批拜登邊界政策「狗屎」
拜登新政策有漏洞 無證客被捕登記後 又釋放入境

拜登新政策有漏洞 無證客被捕登記後 又釋放入境

熱門新聞

超微執行長蘇姿丰去年收入逾3000萬元，是五百大公司女性執行長的榜首。(歐新社)

女CEO增多 蘇姿丰身價3030萬 連5年榜首

2024-06-04 02:16
新冠疫情期間，佛奇是聯邦政府防疫指揮官，經常在白宮記者會上發布防疫指南。(美聯社)

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

2024-06-03 09:25
杭特‧拜登的前女友兼嫂嫂海莉(圖)6日出庭作證。(美聯社)

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

2024-06-06 14:38
微博上傳出吉林省吉林市一公園發生凶案，有外國人受傷。（微博截圖）

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

2024-06-10 19:27
Noa Argamani在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(擷自X平台)

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

2024-06-08 19:20
總統拜登。美聯社

保衛台灣？ 拜登：派不派兵差很大

2024-06-04 14:39

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻
美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚
美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和
章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠