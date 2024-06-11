購槍謊報案審結 檢：杭特吸毒證據確鑿 被告律師：檢舉證不足

杭特拜登夫婦10日上午在德拉瓦州聯邦法院出庭受審，杭特因購槍填報不實而被起訴。全案已近尾聲，10日全案已由陪審團閉門討論。(美聯社)

拜登 總統小兒子杭特(Hunter Biden)被控非法購槍案10日進行結案陳詞後，全案已交由陪審團審議，檢方宣稱杭特吸毒證據確鑿，呼籲陪審團勿受現場法庭的總統家屬在場的影響，被告杭特的律師並未傳喚杭特作證。

美聯社報導，陪審團10日起針對2018年杭特是否在吸毒期間，違法購買左輪手槍，觸犯三項聯邦重罪一案進行審理。

聯邦檢察官懷斯(Leo Wise)傳喚杭特前女友作證、個人簡訊與持有吸毒用具，甚至半裸照片等人證、物證證明被告吸毒證據確鑿，在結案陳詞向陪審團強調：「沒有人可以凌駕於法律之上。」

懷斯還提醒陪審員將注意力放在檢方提出的「壓倒性」證據，並當庭伸手指向旁聽席強調：「眼前這些人都不是證人，坐在旁聽席裡的人也非證據。」呼籲陪審團不須理會出庭的總統家人，包括幾乎全程出現在德拉瓦州 威明頓(Wilmington)法庭的第一夫人吉兒(Jill Biden)。

被告辯護律師羅威爾(Abbe Lowell)則在結案陳詞強調檢方舉證不足，並主張被告是被拜登家族名聲拖累，並沒有目擊者親睹杭特在持有槍枝的11天期間內吸毒，主張杭特與其他被告一樣，在被證明有罪之前仍然無罪：「針對本案，我最後一句話就是，請做出讓檢方恪守法律要求的唯一判決，就是無罪。」

至於杭特未如外界先前預期親自出庭作證，辯護律師直接進行結案陳詞。羅威爾當庭表示，2018年8月底被告完成勒戒計畫，購槍當時也是企圖重振個人生活，還有杭特長女娜歐米(Naomi)作證表示，其父購槍前數周期戒毒狀況已有好轉。

當庭審開始後不久，吉兒和其他家族成員一起離開法院，報導指出，杭特購槍案審理第一周，第一夫人只缺席一天，因陪同拜登總統出席法國諾曼第登陸周年紀念活動。

陪審團首日商議不到一小時就休息，預定11日再議；另外拜登總統上周也表示會接受陪審團裁決，並排除以總統權力赦免兒子的可能性；如果杭特被定罪，將面臨最高25年徒刑，不過初犯者通常不會判處最重刑期，而且也不清楚法官是否會判杭特入獄。