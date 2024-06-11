移民政策被罵…拜登急固票：公民的無證配偶 可望「就地假釋」

拜登計畫讓美國公民的上百萬無證配偶就地保釋，使身分合法化。(美聯社)

紐約時報報導，四名官員透露，拜登 政府現正研議提案對美國公民 的無證配偶提供保護，得以免遭驅逐、留在美國合法工作，但決策尚未拍板，計畫如果成立，某些無證配偶申請入籍將有更容易的管道。報導分析，移民 政策最近儼然成為拜登總統的政治包袱，對無證配偶提供保護的提議因此浮現。

為了加強邊境管控，拜登政府上周發布禁止美墨邊境無證移民申請庇護的行政命令，結果引發民主黨人士反彈。報導指出，為無證配偶提供保護的提案，有助於消除對行政命令提出最強烈反對的聲浪，鞏固拜登在移民倡議人士、拉丁裔選民及進步派基本盤之間的支持度。

報導指出，現正研議中的計畫為過去曾經使用於其他族群的「就地假釋」(parole in place)，例如美軍成員家眷。根據計畫內容，美國公民的無證配偶將可受到某段期間的保護，不會遭到驅逐出境，也可以獲得工作證；某些無證配偶將因為這項計畫，可以取得申請綠卡或入籍的新管道。

白宮發言人9日表示，許多選項目前都在考慮中。移民倡議人士聽取白宮官員簡報後對於保護提案感到樂觀，但表示拜登政府並未透露是否馬上推出計畫。

一般而言，非法入境將讓外籍人士無法申請入籍，但「就地假釋」能讓某些無證移民因此取得「合法移民身分」(lawful immigration status)，有資格申請入籍。

「就地假釋」提案將影響多少無證移民，目前仍不明朗。移民倡議組織FWD.us等團體指出，目前美國國內的美國公民無證配偶總計超過100萬人。

部分進步派民主黨人士上周批評拜登的行政命令， 宛如前總統川普任內拒絕移民獲得保護的嚴厲手段。眾院進步連線(Congressional Progressive Caucus)主席、民主黨華盛頓州聯邦眾議員賈亞帕(Pramila Jayapal)發表聲明表示，新規雖然與川普行動略有不同，但現實狀況卻是採用一樣的加強打擊策略，懲罰庇護申請者，導致邊境安全的錯誤論述加深，讓人以為如此行動就能「解決」問題。

拜登計畫讓美國公民的上百萬無證配偶就地保釋，使身分合法化。圖為維權者在華府為無證移民發聲。(美聯社)

馬凱特法學院(Marquette Law School)民調中心主任富蘭克林(Charles Franklin)舉例表示，威斯康辛州民調結果顯示，選民在移民政策上對川普、拜登的支持比例大約為2比1，選舉只剩最後幾個月，拜登恐怕無法跨越這道障礙。

富蘭克林分析，拜登在移民問題上擴大查緝，可能是為了減低來自獨立選民、搖擺選民之間的反對。