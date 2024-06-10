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內華達州造勢 川普批拜登邊界政策「狗屎」

編譯廖振堯／綜合報導
川普頂著高溫在內華達州賭城造勢，並大肆抨擊拜登的邊境政策不當。(歐新社)
川普頂著高溫在內華達州賭城造勢，並大肆抨擊拜登的邊境政策不當。(歐新社)

前總統川普9日前往內華達州拉斯維加斯造勢，儘管天氣炎熱仍無阻於支持者到場，現場仍有數千人出席，川普也在會中痛批拜登總統的邊界政策是「狗屎」。

每日郵報(Dailymail)報導，川普演講主要邊境和移民議題，他稱其為「世界歷史中最糟」的邊境，並生動描述一些非法移民的罪行。川普也指責「狡猾的喬(Crooked Joe)上周簽署了一項支持入侵、支持販賣兒童、支持販賣婦女、支持人口販賣的行政命令，這是一項有利於毒販的法案，它既脆弱又沒有效果，他簽署的東西根本就是狗屎」。

內華達州是本屆總統大選最大的戰場之一。拜登2020年以不到3萬4000票險勝，而經過新冠疫情、通膨飆升後，這個微薄的優勢可能已消耗殆盡。該州最近一系列民調顯示川普暫居領先，福斯新聞(Fox News)6月初民調中川普支持率上升5個百分點至45%，而拜登支持率為40%。

川普造勢演講也預告一項特殊的政策變化，承諾如果他當選總統，他將更新稅收制度以支持服務業工人，顯然是想拉攏內華達州蓬勃飯店業的數十萬從業人員。「飯店工作人員和靠小費賺錢的人會非常高興，因為當我上任時將不對小費徵稅。」群眾報以熱烈歡呼。

川普此行也尋求吸引少數族裔選民。他的競選團隊9日宣布「拉美裔支持川普」活動，試圖凝聚全國各地社區的拉丁裔。

而這是川普封口費案的34項偽造商業記錄罪被判有罪以來首次訪問該州，不過現場支持者拒絕接受有罪判決，認為這實際上有利於川普選情。68歲的退休人士布萊爾(Dianne Blair)表示「這對川普來說是一種助力。每個人都看透了他們的胡說八道。」

在川普訪問內州前，民主黨全國委員會(DNC)豎起英語和西語標語提醒川普的經濟紀錄，DNC發言人賈斯提斯(Stephanie Justice)便指責他實施了讓超級富豪和企業受益的「稅務騙局」。

川普 拜登 內華達州

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